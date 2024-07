Sin la referencia de EEUU, tensa calma en los mercados

El BCRA compró dólares por cuarta jornada seguida, en particular esta jornada fue de u$s 22 millones pero acumuló apenas u$s 79 millones en lo que va del mes. La agroliquidación de junio fue la segunda más baja en cinco años y quedan 42 millones de toneladas sin vender, equivalentes a u$s 17 mil millones, según el Monitor Agroindustrial del mes de junio, realizado por Ciara-CEC. La soja representa el producto de mayor volumen en el stock que aún no salió a la venta. Tal como anticipó el Gobierno, el Banco Central (BCRA) sufrirá la pérdida de reservas por u$s 2.000 millones en este segundo semestre.