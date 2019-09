Sin la presencia de Macri, la UIA criticó al gobierno en el Día de la Industria

Sin la presencia del presidente Mauricio Macri, el almuerzo de celebracion del Día de la Industria sirivó para expresar el malestar generalizado de la Unión Industrial Argentina (UIA) con la política económica.

"No me sorprende que no venga, porque nunca vino en el Día de la Industria", sentenció el directivo de la Unión Industrial y CEO de Celulosa, José Urtubey, al confirmar la ausencia de Macri en el acto. En su lugar envió al ministro de Producción, Dante Sica, un hombre con quien los popes industriales fueron un poco más benevolentes.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, expresó que los recientes anuncios de control de cambios y reperfilamiento de la deuda pública tomadas durante la última semana son "medidas incómodas" para el gobierno, pero necesarias para llevar" tranquilidad y estabilidad", en medio del proceso electoral que transita el país.

A su turno, y con la sala llena de industriales, ya que por primera vez en 15 años se convocó al Consejo Federal que reunió a 200 dirigentes del sector de todo el país, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, aseveró que "el problema hoy es primordialmente político" y pidió "unidad para elaborar consensos básicos".

Acevedo, que tuvo palabras especiales para Sica, expresó que "la Argentina no tiene que discutir entre dos modelos de país sino acordar uno solo".

"Consenso no es una palabra abstracta, sino que tiene manifestaciones concretas en nuestras discusiones diarias; no hay antinomia entre capital y trabajo, no hay tensión entre Estado y mercado, sino que este último debe proveer de una estrategia general para el desenvolvimiento del sector privado", dijo.

Luego, en una conferencia conjunta que el líder fabril brindó junto a Sica, Avecedo precisó que "necesitamos que la política tenga tres o cuatro consensos básicos, ya que si los tuviésemos, no estaríamos con esta preocupación", lamentó.

En el encuentro, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, consideró que la Argentina "está en una situación compleja" y que "hacen falta consensos básicos" para estabilizar el país.

Por su parte, Urtubey, criticó las nuevas medidas del gobierno en materia de control de cambios.