Sin intervención del BCRA, el dólar operó en calma y la Bolsa subió

El mercado cambiario vivió una nueva jornada de tensa calma, con un dólar que subió apenas 14 centavos para la venta minorista, sin intervención del Banco Central. La Bolsa porteña, luego del derrumbe del último mes, asiste a una pequeña fiesta. Avanzó ayer 9,19 por ciento, impulsada por un "rebote técnico" de las acciones y por la suba en los mercados de referencia. El riesgo país retrocedió 5,7 por ciento y cerró en 2.204 puntos básicos como consecuencia de la buena jornada que tuvieron los bonos soberanos.

En los mercados internacionales, las expectativas sobre una posible reunión entre representantes de Estados Unidos y China impulsaron a las principales Bolsas del mundo al alza y así en Wall Street el Nasdaq subió 1,8 por ciento y cerró en 8.120 puntos, seguido por el Dow Jones que avanzó 1,6 por ciento hasta los 26.766 puntos y el S&P500 que cerró en 2.979 unidades tras un alza de 1,4 por ciento.

En el panel líder de la plaza local, Pampa Energía subió 21,20 por ciento, Grupo Supervielle creció 13,17 por ciento, Edenor ganó 12,46 por ciento, Transportadora de Gas del Norte ascendió 12,09 por ciento e YPF trepó 11,85 por ciento. En sentido opuesto, el único rojo fue para Aluar que retrocedió 0,24 por ciento.

"El valor total de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa pasó de u$s 52.200 millones antes de las Paso hasta un mínimo de u$s 22.600 millones antes de ayer", ejemplificó Ariel Sbdar, jefe de estrategia de Bind en su cuenta de Twitter. "Rebotamos 12 por ciento pero todavía estamos 52 por ciento abajo", agregó.

El analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández, señaló que si bien no hubo ninguna noticia de fuste que avalara este buen comportamiento de las acciones, "es probable que la mejora de la víspera haya tenido que ver con cuestiones propias de mercado".

La mejora en los bonos en dólares se reflejó en el riesgo país que cayó 5,7 por ciento y finalizó en 2.204 puntos básicos.

En cuanto a la performance del tipo de cambio, el dólar para la venta al público avanzó 14 centavos, mientras que en el segmento mayorista la divisa subió un centavo, en una rueda en la que no se advirtió intervención del Banco Central. Igual, las reservas cayeron ayer u$s 371 millones y finalizaron en u$s 51.373 millones.

El precio del dólar para la venta al público cerró a $ 58,20 promedio en Buenos Aies y a $ 59 en Rosario. En el segmento mayorista la divisa subió un centavo y finalizó a $ 56,01 en una rueda en la que no se advirtió intervención del Banco Central.

Para los operadores de mercado, fue una rueda tranquila que tuvo poco volumen de negocios y, a diferencia de jornadas previas, no contó con una participación directa de la entidad que conduce Guido Sandleris.

En relación a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una suba marginal respecto del cierre de ayer al finalizar a 85,801 por ciento para un total adjudicado de $ 210.911 millones y a partir de esta operatoria "el stock de Leliq creció $ 49.737 millones alcanzando los $ 1.082.310 millones", indicó el analista Christian Buteler.

Gabriel Caamaño, economista de Ledesma, señaló que el tipo de cambio terminó "estable sin intervención, al menos, significativa". Gustavo Quintana analista de PR Corredores de Cambio, comentó que "sin que se haya detectado actividad oficial, los precios doperaron con relativa estabilidad".