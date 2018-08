Sica: "La rentabilidad no se negocia en los despachos"

El ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, consideró que hay que salir del circuito vicioso que lleva a que "cada dos años se acelera una crisis con inflación, poco creación del empleo formal y bajo nivel de productividad" y planteó que "las causas son múltiples problemas, cuestiones que hacen a un déficit fiscal permanente".

Para salir de esta encrucijada el titular de la cartera productiva reclamó competitividad a la industria nacional. Durante su paso por Rosario para participar del cierre del Precoloquio de Idea Centro, Sica dijo que se generó una economía muy cerrada que "muchas veces termina por solucionar las diferencias con subsidios del Estado que hacen al sector empresarial muy dependiente de las arcas fiscales" y propuso "cambiar este equilibrio".

"Necesitamos un cambio estructural, con una economía más ligada al mundo y competitiva. El primer eje es lograr la estabilidad macroeconómica y eso implica tener consenso respecto a la política fiscal y monetaria. No podemos gastar más de lo que ingresa y no podemos vivir eternamente del financiamiento externo ni de la emisión. La inflación es un problema y el principal causal es el Estado no es el sector privado, no son las empresas, es el Estado porque viene manteniendo déficit muy fuertes en los últimos años", señaló.

Sica, planteó que un segundo eje pasa por tener una economía integrada al mundo. "Argentina era la tercer economía más cerrada del mundo. Estamos integrados al Mercosur pero tenemos dificultades para venderle a Brasil y tenemos acuerdos de libre comercio con menos del 10% del mundo. Cuanto más nos integramos más inversiones tenemos y más se integran nuestras empresas en cadenas de valor regionales", puntualizó.

El otro gran tema para el ministro de la Producción es "dejar de pensar al Estado como un sector que garantiza la rentabilidad o el mercado y pensarlo como un facilitador de negocios. "Las tasas de rentabilidad no se negocian en los despachos sino que se ganan en los mercados, subrayó.

Por último, dijo que otro tema importante es la gobernanza. "Argentina tiene un sistema de representación institucional muy fragmentado y eso dificulta la calidad de las políticas públicas. Cuando funcionarios se sientan en una mesa a acordar políticas públicas tiene siete u ocho cámaras del mismo sector que representan no solo intereses parciales sino intereses familiares es muy difícil poder construir una política pública que sea trasparente, clara y que sea permanente en el tiempo. Hay un problema de representatividad tanto en los sindicatos como en las cámaras empresariales. Argentina debe ser uno de los países que más cámaras empresariales tiene", consideró.

Sica resaltó que "estos cuatro ejes son importantes para definir un patrón de cambio que no sólo es económico sino que es para el sector público y privado para relacionarnos, para tener una economía mucho más abierta e integrada al mundo".

El titular de la cartera productiva dijo que la meta es cumplir los resultados fiscales y terminar este año con un déficit de 2,7% y el año que viene del 1,3%. "A veces algunas medidas que tuvimos que tomar quizá suenen antipáticas pero claramente estamos apuntando a la consolidación del resultado fiscal. Esta es la garantía de tener una macro estable. Estamos transitando esta crisis sin realizar cambios al modelo económicos, las crisis por lo general se pasaban aumentando impuestos, interviniendo el mercado de cambio, poniendo restricciones", subrayó.