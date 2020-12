"Sería lamentable que Vicentin sea liquidada, tendría un costo social muy elevado"

"La disposición judicial no es propicia en este momento ni tampoco admitió lo que había solicitado la provincia, hace 7 meses, que era el desplazamiento de quienes integraban la dirección de esa sociedad, por cuanto ellos renunciaron y hoy hay un nuevo staff de conductores, que asumieron recientemente, por lo tanto sobre la gestión de hoy no podemos hacer un juicio de valor y hay que dejarlos trabajar", expresó el funcionario provincial.

Para Somaglia, la provincia no puede cogestionar porque no se dieron las condiciones que en su momento se habían postulado. Es decir, hubo demoras en la decisión del juez Fabián Lorenzini.

El funcionario recordó que hace 7 meses "el gobierno había trabajado mucho para lograr consensos multisectoriales, para que entre todos y mediante un fideicomiso, intentar salvar la compañía; pero ese proyecto quedó trunco. Hoy, ocho meses después no podemos llevarlo a cabo y lo que nos sorprende es que para disponer lo que hoy ordena el juez, utilizó todos los argumentos que habíamos solicitado y es una lástima que hoy venga a admitir los errores que habíamos señalado".

El futuro de Vicentin

Respecto del futuro de la agroexportadora, Somaglia dio a entender que la quiebra es una posibilidad dentro del horizonte que se le plantea a la empresa: "Cuando una empresa entra en default tiene dos posibilidades, un salvataje o la liquidación, cualquiera de las dos existe".

>> Leer más: Vicentin cayó por sobreendeudamiento

El secretario de Justicia fue más allá al sostener que "el directorio solo sostiene la firma pero no hay un proyecto claro de cuáles pueden ser las medidas para que la empresa vuelva a ser lo que fue. Seria lamentable que una firma de estas características sea liquidada, tendría un costo social muy elevado", consideró.

Empresas en riesgo

Por último, dejó en claro que la provincia “siempre estuvo en defensa de la producción, de la propiedad privada y de que empresas como estas no caigan porque son el motor y el sostenimiento de cualquier sociedad civil”.

“Desgraciadamente, hoy no es el momento y no se puede asumir semejante responsabilidad, cuando todos los esfuerzos de aquel entonces quedaron truncos por quienes hoy abren la puerta; en esta instancia no podemos tomar semejante responsabilidad”, redondeó Somaglia.