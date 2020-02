Según Guzmán, no funciona la austeridad fiscal para saldar la deuda

El ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, ratificó ayer el compromiso de "resolver el tema de la deuda de manera ordenada y redefiniendo prioridades", durante un seminario organizado por el Vaticano.

Al exponer en el seminario "Nuevas Formas de Solidaridad", organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Guzmán aseguró el compromiso del gobierno argentino por "hacer un esfuerzo y resolver el tema de la deuda de la manera más ordenada" y explicó que la iniciativa no aplicará austeridad fiscal sino que, en su lugar, "se redefinieron prioridades".

"No funciona aplicar austeridad fiscal para pagar deuda en una situación de deuda insostenible; al contrario, hace la situación peor, por lo que debemos cambiar ese camino que el país transitaba", sostuvo el funcionario en su disertación, que brindó en inglés.

Previamente, el Papa en su intervención había instado a la comunidad internacional a "encontrar modos de reducción, dilación o extinción de deuda compatibles con el derecho a la subsistencia y el progreso" (ver aparte).

Por su parte, en su discurso, Guzmán señaló que "la manera en que este gobierno se acerca al tema es interesante porque estuvimos pensando durante años cómo aproximarnos a esta situación dada la complejidad del panorama internacional y ahora lo estamos poniendo en práctica".

El ministro evaluó que "está claro que las cosas no están funcionando bien en términos globales: la inequidad está aumentando y llevó a tensiones sociales y políticas y tenemos un sistema de reglas que impide la innovación".

"El mismo sistema de reglas que hace muy difícil a países que sufren problemas de demanda, en los que las deudas se vuelven insostenibles, está claro que debe haber un cambio en las reglas de la economía global y esto tiene que ver con el desbalance de poder y el uso poco saludable del poder", añadió.

El funcionario argentino señaló también que "la arquitectura financiera internacional para la resolución de crisis de deuda soberana es altamente deficiente", ya que "hay una protección para los acreedores en caso de que las cosas salgan mal".

"El problema es que cuando las cosas salen mal no hay esquema formal que diga específicamente cuándo es el momento en que el deudor debe dejar de hacer las transferencias al acreedor, no hay un esquema formal para resolver esta situación de una manera ordenada", criticó.

Ese panorama "trae mucho sufrimiento" porque "lleva mucho tiempo a los países en crisis empezar a abarcar el problema y retornar al crecimiento", consideró el ministro.

Más temprano, participó del seminario el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, quien señaló que "América latina es un ejemplo vivo de que la teoría del derrame nunca funcionó".

"Esa teoría, aplicada a la democracia, no está funcionando: ocho de cada diez latinoamericanos no está satisfecho con cómo funciona la democracia en sus países y piensan que el gobierno está en manos de unos pocos que no trabajan por el bien común", aseguró.º