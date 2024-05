Se profundizó la corrida alcista de las cotizaciones paralelas del dólar

El Banco Central (BCRA) encadenó este martes su 15ª jornada consecutiva con saldo positivo, al adquirir u$s 189 millones. Así, las reservas de la autoridad monetaria volvieron a superar u$s 29.000 millones, al avanzar u$s 162 millones hasta los u$s 29.060 millones.

Pero las cuentas están finitas. El Indec dio a conocer el resultado de intercambio comercial de abril con el exterior. Fue un superávit de u$s 1.820 millones, aunque bastante menor que los u$s 2.059 millones que había obtenido en marzo. Además, se explica por el desplome de las importaciones en un 22,7% interanual y un aumento del 10,7% de las exportaciones.

La Bolsa porteña finalizó al alza, aunque operó con volatilidad toda la rueda. El índice referencial S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 3%. Los bonos en dólares cayeron y el riesgo país se ubicó en 1.299 puntos.

Economistas y analistas coincidieron en que esta medida impactó directamente en el incremento del dólar blue, debido a que mantener pesos e invertirlos en plazos fijos es cada vez menos atractivo.

Delphos Investment recordó en un reporte que “la larga siesta desde el último máximo nominal del CCL en enero posibilitó un carry muy importante en distintos instrumentos en pesos con escasa volatilidad”, pero que a partir de la reducción de tasas del BCRA “habrá que monitorear la amplitud de este reacomodamiento alcista”.

La economista Elena Alonso también dijo que la reciente suba del blue está vinculada a la baja de la tasa de interés, “dado que ante los rendimientos de los plazos fijos, la gente se siente más segura cubriéndose en los dólares”.

La directora de Eco Go Marina Dal Poggetto señaló que “el programa empieza a mostrar contradicciones en el esquema”. En ese sentido, mencionó que el sistema de liquidación 80/20% “es un gran inconveniente porque genera la necesidad de una recesión muy fuerte para seguir comprando dólares”. Dijo que “otra inconsistencia es la baja de interés con una tasa de devaluación al 2% mensual”.

Lo dijo en el marco del encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef). Allí, el presidente de la entidad, (Iaef) Diego Cazorla, defendió el rumbo del gobierno, pero advirtió que estabilizar la macroeconomía significó un “duro costo” para la gente y las empresas.

En ese mismo foro, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que las cuentas públicas volverán a registrar un nuevo saldo positivo por quinto mes consecutivo. “En mayo también tendremos superávit”, confirmó. Sin embargo, el presidente Javier Milei cerró ese encuentro admitiendo: “En la desesperación, se nos fue un poco la mano en el ajuste”.

Quizás esa percepción, y el crecimiento de conflictos en el interior, tenga que ver con la decisión de apurar el cierre de las paritarias de los choferes de colectivos nucleados en la UTA y llamar a negociar a los gremios públicos.