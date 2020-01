Se fugaron u$s 26.870 millones en el año 2019

La fuga de capitales fue de u$s 26.870 millones en 2019 y apenas quedó por debajo de batir el récord histórico, que se registró el año pasado con u$s 27.230 millones. Así surge del último informe del mercado cambiario difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo a los datos del Central, el 62 por ciento de la formación de activos externos correspondió a las compras de dólares billete por parte del sector privado, que en términso netos sumaron u$s 16.693 millones en 2019. Las otras fuentes de fuga de capitales son las inversiones en el exterior, ya sean directas o financieras. La primeras fueron apenas u$s 282 millones, el 1 por ciento del total fugado. Las segundas sumaron u$s 9.894 millones y aumentaron 13 por ciento respecto de 2018.

Las compras de dólares por parte de personas humanas en el mercado de cambios se recuperaron en diciembre de 2019, a pesar de las restricciones que impiden comprar más de u$s 200 por mes y del impuesto deñ 30 por ciento establecido por ley. Las personas físicas realizaron en el último mes del año pasado compras netas por u$s 703 millones, un 88 por ciento más que los u$s 374 millones del mes anterior, pero un 83,6 por ciento menos que los u$s 4.285 millones de octubre.

Las compras de dólares billete fueron realizadas por cerca de 2,6 millones de individuos, casi el triple que los 980 mil individuos que compraron divisas en el mismo mes del año pasado.

El promedio de compras fue de u$s 178 por persona. El de ventas, u$s 400.

□Tomadas en términos brutos, es decir sin estar las ventas de dólares, las compras de billetes estadounidenses por parte del sector privado alcanzó en 2019 a u$s 43.543 millones, el mayor número desde que se llevan registros.╠

Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, desde diciembre de 2015 a noviembre de 2019, la fuga por el atesoramiento sumó u$s 88.371 millones.