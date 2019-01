Se desbarrancó el índice de confianza de los consumidores rosarinos

El 83,4 por ciento de los rosarinos y las rosarinas considera que su economía está peor que hace un año y el Indice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubica en 29,3 puntos, según la medición que realiza trimestralmente el Centro de Estudios Igualdad. El indicador se ubicó en uno de los niveles históricos más bajos.

El centro de estudios presentó la última edición de la encuesta sobre confianza de los consumidores locales, que cierra el año 2018. El sondeo involucra a 500 casos de toda la ciudad, y se realizó entre el 12 y el 14 de diciembre. La exposición estuvo a cargo del diputado Rubén Giustiniani, la diputada Silvia Augsburger y el ex decano de Ciencias Económicas Javier Ganem.

El índice se mide, de 0, la desconfianza absoluta, hasta 100. "Durante todo el 2018 dio por debajo de los 30 puntos, cerrando un pésimo 2018", explicó el diputado Giustiniani, para luego agregar: "La percepción más negativa se da en los sectores más humildes, en las mujeres y en adultos mayores".

Otro dato significativo del relevamiento es que los ciudadanos con expectativas negativas acerca de la evolución futura de la economía superan a quienes visualizan una mejora dentro del próximo año. Así, frente a la pregunta: "¿cómo considera que será la situación económica del país dentro de 1 año, respecto de la actual?", el 34,5 por ciento considera que estará peor, frente al 32,3 por ciento que alientan una expectativa positiva.

Consumo

En cuanto a la disposición al consumo, continúa la fuerte retracción en la intención de compra de bienes durables como como muebles, televisores, lavarropas, computadoras, otros aparatos electrodomésticos, etcétera.

El 74,1 por ciento considera que no es un buen momento para ese tipo de compras, mientras que el 82,8 por ciento se expresa negativamente respecto a la disposición a la compra de bienes de mayor valor como autos y casas.

"Estos resultados demuestran un gran desánimo que reina en la población, en los consumidores, acerca de la situación económica actual y expectativas a futuro; la economía está en un círculo perverso de desánimo, caída del consumo y recesión", señaló el ex decano de Ciencias Económicas, Javier Ganem.

Dentro del índice de confianza, el subíndice de situación personal cayó 10 puntos con relación al año anterior. "El 60,4 por ciento de los rosarinos considera que su situación económica actual es peor que la de un año atrás, mientras que sólo el 8,9 por ciento la considera mejor".

Expectativas

En cuanto a las expectativas a futuro, experimentaron un leve repunte con relación al trimestre anterior, aunque hay una importante caída con respecto al año 2017.

El 37 por ciento de los rosarinos tiene la expectativa que su situación económica en un año va a mejorar, mientras que el 25,5 por ciento considera que estará peor y el 24,4 por ciento igual.

El subíndice de situación macroeconómica se situó en 29,1.La valoración negativa sobre la situación económica actual es muy alta. El 83,4 por ciento consideró que está peor; el 11,5 por ciento igual y sólo el 2 por ciento de los encuestados responde que la considera mejor.

Los que piensan que se pondrá peor son más que los que piensan que será mejor. El 34,5 por ciento responde que considera que será peor, el 32,3 por ciento mejor y un 19,2 por ciento igual.╠

Un 74,1 por ciento de los encuestados consideraron que no es un buen momento para realizar compras de muebles, televisores, lavarropas, computadoras, etc. Con relación a las compras de inmuebles y autos, las respuestas son más negativas, llegando a un 82,8 por ciento de los rosarinos que consideran que no es un buen momento para realizar este tipo de inversiones.

Las expectativas se mantienen más altas que la valoración presente, aunque con guarismos alejados de los altos valores que se registraron al comienzo de la gestión del actual gobierno nacional.

El indicador de expectativas arrojó un valor absoluto de 52,3 que importa una mejora con relación al trimestre anterior del 9,4 por ciento, de acuerdo al informe del centro de estudios.

Por su parte, las condiciones presentes subieron sólo el 2 por ciento respecto de la medición del trimestre anterior. Su valor en términos absolutos es de 17,8 que refleja el segundo registro histórico más bajo desde las mediciones del año 2012.