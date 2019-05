"Se debe registrar la marca para darle un marco legal al esfuerzo"

La protección legal de productos e las ideas innovadoras no es una cuestión menor. Muchas veces los emprendedores no tienen en cuenta este tema en las primeras etapas de sus proyectos pero para crecer de manera responsable hay que proteger sus marcas.

La abogada experta en emprendedores Paula Rossi estará en Rosario para brindar un whorkshop con herramientas legales para emprendedores. El encuentro -que será el 11 de mayo, de 10 a 14, en REC Coworking- abordará temas como la redacción de contratos para el mundo on line y off line, el cuidado de tu reputación on line y las principales leyes del mundo emprendedor.

Rossi charló con La Capital y adelantó algunos de los aspectos legales que debe tener en cuenta un emprendedor que está dando sus primeros pasos. "El primer paso legal que debe dar un emprendedor es registrar su marca para dar un marco legal a todo el esfuerzo, dinero y tiempo que está invirtiendo en su emprendimiento. Con el registro de marca se convierte oficialmente en dueño de su negocio, con la posibilidad de impedir que cualquier otro competidor salga al mercado con una marca idéntica o parecida a la suya, y también para luego expandirse otorgando franquicias que le van a permitir llegar a lugares a los que quizás por sí solo no llegaría", detalló.

La especialista aclaró que también "es importante que registren sus productos innovadores, aquellos de creación propia y en los que son pioneros, para contar con un remedio legal si los copian".

Los emprendedores muchas veces consideran que en un comienzo no es clave el registro de marca, pero ¿en qué momento se hace indispensable?

"Lamentablemente se suele postergar y se hace indispensable cuando el negocio crece, tiene mayor visibilidad y necesita expandirse. En esas situaciones se toma conciencia del riesgo que implica estar en el mercado con una marca no registrada: que venga alguien y nos diga que dejemos de usarla porque ya la tiene registrada esa persona, con la consecuencia de tener que arrancar de nuevo desde cero, además de la pérdida económica y emocional que implica", explicó la abogada.

Hoy las redes sociales son fundamentales para el crecimiento de los emprendimientos, en ese marco hay cuestiones legales fundamentales para tener en cuenta. "La vidriera por excelencia para los emprendedores son las redes sociales, por el alcance que tienen y el fácil acceso. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a vender en una red social es leer sus términos y condiciones, políticas de privacidad y todos los documentos legales que estén a disposición para conocer bien dónde nos estamos metiendo y cuáles son las reglas de juego. Con esta información vamos a saber también con qué herramientas contamos si detectamos que alguien nos copió, qué hacer con los "haters", o con las cuentas falsas", indicó Rossi.

Otro tema muy importante, apuntó la especialista, es saber que todo el contenido que se genera para las redes sociales se encuentra protegido bajo derecho de autor y que se puede hacer valer derechos también en el mundo on line. "Es vital desterrar el mito de que todo lo que está en internet es libre, o que es impune. Eso no es cierto. Los derechos valen y hay que hacerlos valer también en la web", subrayó la abogada experta en emprendedores.