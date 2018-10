Santa Fe y Entre Ríos instaron a no avalar el presupuesto nacional 2019

Legisladores de Santa Fe y Entre Ríos, reunidos ayer en la capital provincial, se despacharon contra las políticas económicas de la Casa Rosada, firmaron una declaración de varias propuestas y les pidieron a sus pares nacionales que rechacen el proyecto de presupuesto 2019, que está a discusión en el Congreso. Si bien se trató de una convocatoria a representantes parlamentarios de la Región Centro, los cordobeses brillaron por su ausencia (en rigor, tampoco avisaron que no concurrirían).

Por eso, el encuentro terminó siendo de catorce diputados santafesinos (ninguno de Cambiemos y sólo tres radicales) y once entrerrianos. A punto tal que el texto que suscribieron se llamó Declaración Conjunta de Entre Ríos y Santa Fe. Lo cierto es que hubo muchas ausencias de ambas provincias, además de la representación cordobesa, entre ellas varias de las voces que habían pedido la sesión conjunta.

La reunión comenzó puntualmente, a las 14, y fue abierta por el presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, en el recinto de la Cámara baja. Y, al cabo de poco más de una hora, se dio por concluida luego de algunos discursos que abundaron en cifras para describir el daño económico y financiero que la política del gobierno nacional genera en ambas provincias.

Por Santa Fe estuvieron presentes, además de Bonfatti, Eduardo Di Pollina, Carlos del Frade, Héctor Cavallero, Inés Gutiérrez, Mercedes Meier, Alicia Gutiérrez, Patricia Chialvo, María Cecilia Ayala, Jorge Henn, Fabián Palo Oliver, Edgardo Martino, Miguel Solís y Omar Martínez.

La delegación entrerriana estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de esa provincia Sergio Urribarri e integrada por Pedro Báez, Marcelo Bisogni, Juan Carlos Darrichon, Gustavo Guzmán, Emilce Pross, Raúl Riganti, Silvio Valenzuela, Angel Vázquez y Sergio Cornejo (prosecretario).

Bonfatti, en la apertura de la reunión, advirtió sobre "la real pérdida de federalismo" en la Argentina y de las transferencias de responsabilidades que la Nación viene realizando a las provincias.

Al respecto, Urribarri aseguró: "Es una respuesta a la detracción de recursos que el gobierno nacional está ejerciendo sobre nuestras provincias. También nos une un pensamiento común que consiste en considerar que de estos temas debe ocuparse la política. Estas instancias deben servir para hacer escuchar nuestra voz mediante un pronunciamiento conjunto con el objetivo de salvar esa idea de Nación a la que hizo referencia Bonfatti y por la que tanto lucharon nuestros antecesores: el federalismo".

"No sabemos por qué no vinieron los cordobeses", se lamentó Di Pollina, quien dio a entender que no sólo los esperaban sino que sus pares mediterráneos habían comprometido su presencia. Por eso, el manifiesto tuvo una entidad política menor a la imaginada inicialmente.

También Del Frade denunció "la valentía que lamentablemente no tuvieron los cordobeses", durante un discurso en el que destacó la presencia entrerriana. Di Pollina, en tanto, enfatizó que "no se claudica en el reclamo de restitución del fondo sojero a las provincias, de un cambie de rumbo de la economía, de un freno al plan que está detrayendo recursos y a una tasa del 73 por ciento que está provocando una deflación y recesión brutal".

Puntos clave

La declaración conjunta hizo hincapié en la preocupación de ambas provincias por las consecuencias que generan los recortes aplicados por la administración de Cambiemos en los subsidios al transporte, en salud y del fondo sojero, además de los aumentos de tarifas y servicios y la apertura indiscriminada de las importaciones.

Los legisladores exteriorizaron su "más enérgico rechazo a las decisiones del presidente Mauricio Macri, quien en su intento de sostener este plan económico continúa con la detracción de los recursos de las provincias, violando las bases del federalismo".

Paralelamente, las ausencias en el encuentro generaron malestar, exteriorizado por lo bajo en el entorno de Bonfatti. Lo propio ocurrió cuando Urribarri denunció (a título personal) persecución política a la ex presidenta Cristina Kirchner.