Santa Fe se prende a la electromovilidad

Promover la movilidad sustentable es uno de los objetivos trazados por el gobierno nacional y en ese marco se inscribe el proyecto de ley de promoción de la electromovilidad que ya fue ingresado al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa busca promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de energía no convencionales de producción nacional, tanto los existentes al momento de la sanción de la ley, como aquellos que se produzcan en el futuro. En particular, el proyecto alienta a la realización de inversiones que permitan el desarrollo de una oferta nacional de vehículos de movilidad sustentable así como la creación de instituciones de apoyo, a los fines de estos objetivos.

El consumo de carne vacuna en el país no para de caer en la última década

La ley pretende ser un aporte a la defensa del medio ambiente, en este sentido, se propone como una medida para la lucha contra el cambio climático, haciendo hincapié en que el transporte representa el 30% en la demanda energética total y explica el 15% de la emisión de los gases efecto invernadero.

Tomada integralmente, la eficiencia energética de la movilidad sustentable -en particular eléctrica- supera ampliamente a la de combustión interna. Esto se traduce en menor consumo y emisiones para igual cantidad de carga por kilómetro transportado.

Durante el encuentro que se realizó en la facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura -del que participaron el rector de la UNR, Franco Bartolacci, la directora del Instituto del Transporte de la facultad, Laura Pagani y los diputados nacionales Gabriel Chumpitaz, Marcos Cleri, Enrique Estévez, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas y Eduardo Toniolli- se expusieron los principales lineamientos del proyecto.

La actividad estuvo coordinada por Mónica Alvarado, docente y secretaria académica de la Escuela de Ingeniería Civil de la FCEIA, quien compartió los detalles del debate que surgió durante el encuentro con los legisladores.

El expertise de la facultad

“Se convocó los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe para debatir y escuchar su mirada respecto a este proyecto que es de alto impacto para la ciudadanía. Tuvimos una mirada rica porque son miradas pertenecientes a diferentes bloques en el Congreso nacional”, apuntó Alvarado.

El primer punto que se destaca del proyecto de ley tiene que ver con la propuesta del gobierno nacional de lucha del cambio climático teniendo en cuenta que el transporte representa el 30% del total de la demanda energética del país. “En el inventario nacional el efecto invernadero explica nada más y nada menos que el 13% del total de los gases y el 4% de los dióxidos de carbono. Son cifras para entender que es necesaria una política de Estado”, señaló y destacó que la mirada de algunos legisladores giró sobre que la movilidad sostenible es la electromovilidad, mientras que otros tuvieron una posición más abarcativa.

La ley de electromovilidad postula entre sus objetivos utilizar en forma creciente y sostenida vehículos propulsados con otra fuente de potencia no convencional de producción nacional. “Esto aplicado a todos los vehículos terrestres, a los autos, a los camiones, vehículos de pasajeros. Se plantea que a partir del 1º de enero a 2041 no se va a poder comercializar en el país ningún vehículo con motor de combustión interna. Para lograrlo tiene una serie de propuestas, un mix de ejes estratégicos para lograrlo”, indicó Alvarado.

En ese sentido, precisó que se pretende establecer un régimen de beneficios y de promoción, también crear una agencia nacional a cargo del seguimiento y el monitoreo a nivel nacional de la movilidad sustentable. Otro punto tiene que ver con el financiamiento a largo plazo a través de un fondo fiduciario. “Se plantea un cronograma de acciones a ocho años y luego a 15 años, y a partir del 2040 el objetivo es llegar a no comercializar más vehículos nuevos con 100% a combustión interna”, detalló la Secretaria Académica de la Escuela de Ingeniería Civil de la FCEIA.

Alvarado recordó que este proyecto de ley pretendía tratarse en sesiones extraordinarias, pero luego quedó relegado por el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como se sumó algo de tiempo para el debate en el Congreso se puso en marcha la mesa de discusión con los legisladores nacionales por Santa Fe. “Del encuentro quedaron algunos interrogantes que se plantearon sobre cómo pensar qué estás políticas sean realmente federales y que no ocurra como en otras tantas que estos fondos fiduciarios terminan aplicados al transporte público de Buenos Aires, por ejemplo, respeto al planteo de renovación de las flotas de pasajeros. La idea es ver cómo hacer para que estos mecanismos que no están previstos en el proyecto de ley puedan tener en cuenta que no se generen asimetrías como las que hemos sufrido en otra cuestiones respecto de Amba”, resaltó.

740268dfg87.jpg

Los beneficios

Otra cuestión que no termina de delinearse en el proyecto tiene que ver con cuánto cuestan los beneficios que se proponen y cuál sería el impacto previsto en el presupuesto nacional. “Quedaron una serie de interrogantes que los legisladores tomaron nota para poder analizar. Sobre todo queda una puerta abierta para que la Facultad pueda participar del debate y brindar elementos que sean tenidos en cuenta al momento del debate en el Congreso”, señaló sobre el expertise que puede aportar la alta casa de estudio.

La ley plantea un régimen de beneficios, por un lado para la demanda y por el otro para la oferta. Para el que compra el vehículo hay una serie de beneficios como por ejemplo un Bono verde, un descuento directo sobre el precio del vehículo y equipos cargadores auxiliares que necesite. Además, hay una promoción sobre la base imponible de bienes personales. “No es que haya planteado un financiamiento para comprar sino que hay descuentos para comprar, descuentos directos”, señaló Alvarado.

En tanto, está la otra pata para los que produzcan. Para las empresas la ley propone la creación de un régimen en el que se tienen que inscribir para presentar los proyectos productivos nacionales. La creación de la agencia nacional está planteada para promover el desarrollo científico y tecnológico y volcarlo al sistema productivo.

Alvarado señaló que otra de las preguntas es cómo hacer para que en esta agencia no queden solo universidades del Amba si no que haya “una mirada federal que permita el desarrollo de todo el interior”.

La apuesta santafesina

Santa Fe busca su lugar en este incipiente pero prometedor segmento de la movilidad sustentable. La movida tiene un fuerte impulso a nivel global de la mano de compañías gigantes que lanzan al mercado vehículos 100% eléctricos pero en el país muchas de las iniciativas de producción nacional las llevan adelante pymes.

Ya se pusieron marcha dos proyectos para arrancar con la fabricación nacional de autos 100% eléctricos, se anunció el lanzamiento de “Tito”, que fabricará en San Luis la empresa Coradir, y también está la propuesta que pilotea la fábrica cordobesa Volt Motors. En la provincia, la firma santafesina Bounous -que este año celebra sus 100 años- lleva adelante el proyecto VCH-1. Si bien se encuentra en su etapa de inicio, están trabajando con investigadores del Centro de Investigación en Métodos Computacionales (Cimec) de UNL, del Laboratorio de Automatización y Control (LAC) de UNR y Grupo de Electrónica Aplicada (GEA) de la Universidad de Río Cuarto para confirmar la viabilidad de la propuesta.

Green Go ya está produciendo y comercializando un vehículo de última milla, de pequeño porte, para soluciones de logística. La idea no es competir con otros vehículos sino entrar en el nicho de la llamada categoría L.

>>Leer más: YPF y el desafío de liderar el proceso de transición energética en el país