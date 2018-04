El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Marcelo Bargellini, respondió al pedido de las cuatro entidades del agro con presencia en Santa Fe, que reclamaron al gobierno de Miguel Lifschitz ampliar a toda la provincia la declaración de emergencia agropecuaria. "No está cerrada la puerta ni mucho menos. Pero consideramos que no se puede declarar toda la provincia libremente porque hay zonas que no están afectadas", afirmó el ministro.

La semana pasada, el Ministerio de Producción estableció la declaración de emergencia agropecuaria en algunas regiones de la provincia. El mecanismo apunta a traer alivio fiscal y financiero para el 40 por ciento del territorio.

En contacto con Zysman 830 de La Ocho, el funcionario provincial, Bargellini recordó que el criterio para la emergencia agropecuaria "se tomó en conjunto con el gobierno nacional para la provincia de Córdoba y Buenos Aires con respecto a la forma de ir haciendo las emergencias en cada de una de las provincias".

"Esto fue en forma paulatina, el gobierno nacional nos estaba planteando la forma de hacerlo. Hicimos estudios con imágenes satelitales sobre la zona más afectada. Y eso es lo que se priorizó en el primer decreto", apuntó el titular de Agricultura de Santa Fe.

Reclamo. La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que la emergencia afecta a productores de toda la provincia y no sólo en los distritos contemplados en el decreto oficial.

Recordaron que en la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, realizada el 5 de marzo pasado, se recomendó por unanimidad, "luego de una extensa deliberación", declarar en emergencia y/o desastre agropecuario a todos los departamentos de la Provincia. Pidieron, además, una audiencia con Lifschitz.

Ante este reclamo, el funcionario explicó: "En el sur y el lado de la costa todavía no se declaró la emergencia (...) No es que está cerrada la puerta ni mucho menos. Los productores y las organizaciones ya lo sabían y lo tienen. Nosotros consideramos que no se puede declarar toda la provincia libremente porque hay zonas que no están afectadas y consideramos que no tienen por qué tener esa condición", afirmó el ministro.