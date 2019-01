Santa Fe: bajan las exportaciones

Entre enero y noviembre de 2018 el monto de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzó u$s 12.470 millones, lo que significó una disminución de 2 por ciento respecto del mismo período de 2017. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, reflejaron una caída de 14,7 por ciento. Los precios mostraron un incremento de 14,8 por ciento. El monto de las exportaciones de productos primarios en el período analizado fue de u$s 1.100,9 millones, 10,7 por ciento menos. Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario llegaron a u$s 9.256 millones, una baja de 0,9 por ciento. Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de u$s 2.037,6 millones, 2,9 por ciento menos.