Sandleris tuvo su primer contacto con funcionarios del Fondo en Washington

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, y parte del equipo económico se reunieron ayer con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el seguimiento de los programas fiscales y monetarios, informaron fuentes oficiales.

El gobierno argentino lleva consigo los resultados fiscales de septiembre pasado que presentó ayer Lacunza y que mostraron el cumplimiento de las metas fiscales establecidas en el acuerdo stand by.

La reunión sirvió para que los técnicos del FMI comiencen a evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo. "El encuentro fue para hacerle el seguimiento a los programas fiscales y monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos", informaron desde Hacienda y remarcaron el carácter técnico de la misma.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, precisó ayer que "no está prevista" una definición sobre el desembolso pendiente de u$s 5.400 millones. Hasta ahora, el Fondo desembolsó u$s 44.000 millones del total del stand by vigente y restan dos cuotas de u$s 5.400 millones y una final de u$s 2.300 millones, para completar la totalidad de los desembolsos.

□El cónclave se realizó en la sede del Fondo Monetario Internacional en la capital estadounidense, mientras el organismo desarrolla la Asamblea Anual junto con el Banco Mundial.

La delegación argentina hizo hincapié en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias, para poder acceder al desembolso.