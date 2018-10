El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, ratificó hoy que el gobierno provincial no firmará el próximo pacto fiscal que impulsa el gobierno nacional y cuestionó la decisión de cobrar impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales "mientras que no se contempla un incremento en la alícuota a los bienes personales a quienes poseen activos en el exterior".

El funcionario, en línea con l postura que manifestó ayer el gobernador Miguel Lifschitz, planteó que la administración provincial tienen "disidencias" con el consenso fiscal que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, con vistas a la sanción del Presupuesto 2019.

"Si bien hay algunos componentes del consenso fiscal que entendemos positivos, no podemos acompañar decisiones que se han incorporado y que van a contramano de lo que pensamos y lo hemos transmitido a las autoridades nacionales", indicó Saglione.

Embed Santa Fe ratificó que no firma la adenda al Pacto Fiscal que propone Macri: El ministro de ... @laochoam830 https://t.co/Z1rb5fHCEx — RadioCut (@RadioCutFm) 10 de octubre de 2018



En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Saglione mencionó los puntos que en los que no está de acuerdo con el gobierno nacional. "Concretamente, no compartimos cobrarle impuestos a las ganancias a las cooperativas y mutuales que son entidades sin fines de lucro", remarcó.

>> Leer más: Lifschitz no firmará el nuevo pacto fiscal

En ese sentido, manifestó que "la incertidumbre que deja este consenso fiscal 2018 tiene que ver con la propuesta que se hizo juntamente con varias provincias para que los argentinos que tienen bienes en el exterior puedan, en esta coyuntura económica tan difícil que atraviesa el país, hacer un aporte especial con una alícuota del uno por ciento en el impuestos a los bienes personales".

"Eso no se define en el consenso fiscal ni tampoco en el presupuesto nacional para 2019. Y nos parece importante que ese debate se de en el Congreso de la Nación. Pero hasta el momento, al no tener definiciones sobre estos temas, no vamos a acompañar el pacto fiscal", explicó Saglione.







Consultado sobre si la provincia podría sufrir consecuencias por esas decisiones que no están en sintonía con la administración Macri, el ministro de Economía afirmó: "Santa Fe hace tiempo que no recibe transferencias de fondos, que llamamos de carácter discrecional, es decir que no están definidos de manera obligatoria por ley".

"Eso es algo que no ocurre sólo en esta gestión de gobierno sino en las anteriores. Santa Fe siempre ha quedado al margen de esas transferencias de carácter discrecional. Yo miraba el presupuesto 2017, y de 24 jurisdicciones Santa Fe figuraba en el número 24. Creo que no sería un funcionamiento institucional sano si una provincia, por plantear una idea diferente respecto de alguna medida propuesta por el gobierno nacional, tuviera represalia por hacerlo".