El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, aseguró que el presupuesto nacional 2019 tendrá un impacto en la provincia "de 8 mil millones de pesos de pérdida", además de destacar que de todo el transporte de Argentina sólo habrá subsidios para el de Buenos Aires, y aseverar que "los productores sojeros van a pagar más impuestos que ahora".

"Con éste presupuesto, Santa Fe tendrá un impacto de 8 mil millones de pesos de pérdida", afirmó el funcionario, además de subrayar que "los productores van a pagar aproximadamente 90 mil millones de pesos" y que "las obras públicas en Santa Fe brillan por su ausencia".





En diálogo con Aire de Santa Fe, Saglione manifestó que "el gobierno nacional no modificó el esquema de coparticipación. No vamos a recibir más recursos. No se prevén partidas para subsidiar transporte en el interior del país pero si en el Gran Buenos Aires".

"No tendremos Fondos Sojero pero los productores sojeros van a pagar más impuestos que ahora. No vamos a tener subsidio al transporte o vamos a tener pero mucho menos de lo que se recibe hoy. Los beneficiarios de la tarifa social eléctrica tampoco tendrán ese beneficio", enumeró entre las pérdidas que deberá enfrentar la provincia con el presupuesto que ya tiene media sanción de Diputados.





Dijo además que se solicitó una prórroga en la Legislatura para presentar el presupuesto provincial del año próximo "porque no teníamos precisiones sobre lo que iba a ocurrir en el Congreso".