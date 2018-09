Rubinstein negó ajuste en Salud

El ex ministro de Salud con nuevo rango de secretario, Adolfo Rubinstein, afirmó ayer que "no hubo ningún cambio" luego de que el presidente Mauricio Macri reorganizara su gabinete y aclaró que, "si hubiera una reducción", no se quedaría.

"Me quedo porque no hay ninguna señal, más allá de la cuestión política, que implique que a este gobierno no le interesa la salud pública", resaltó Rubinstein.

El funcionario agregó que con la ministra de Desarrollo Social nacional, de quien depende ahora su cartera, tiene "una muy buena relación" porque ya venían "trabajando en muchos programas conjuntos".

"Cuento con las mismas funciones y atribuciones que un ministro, al igual que las partidas presupuestarias y la implementación de los programas y las políticas", aseguró.