Rosatti cuestionó la grieta y dijo que no hace falta otra reforma constitucional

Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema nacional, criticó la grieta y aseguró que no hace falta otra reforma constitucional en la Argentina. Incluso, a 25 años de la Convención de Santa Fe, en la que representó al PJ, también fijó posición respecto de la reelección presidencial.

"Una enseñanza para todos es que en 1994, en la reforma, se suspendió la grieta. Es decir: antes había enfrentamientos, y después los hubo. Sin embargo, en esa ocasión se la pudo superar. Ahí estaba la derecha, la izquierda. Raúl Alfonsín y Aldo Rico, quienes fueron parte de un episodio que puso en vilo a toda la sociedad en cuanto a la mantención o interrupción del gobierno democrático", aseveró el santafesino.

Al respecto, agregó: "Pudieron convivir, más allá de las diferencias. Conservadores, progresistas, todos con representatividad política, con recelos, con desconfianzas. Pero fueron superados por la voluntad común de buscar consensos".

El ex intendente de la ciudad de Santa Fe también opinó sobre dos temas clave: las reelecciones presidenciales y la necesidad, o no, de una nueva reforma constitucional, como pide un sector del kirchnerismo.

"Me quedó la sensación, aunque eso ya estaba planteado en el núcleo de coincidencias básicas, el tema de aceptar una reelección. Pero, ¿después qué? La persona que ha sido reelecta, ¿puede volver a ser presidente? No nos planteamos eso ahí. Y más allá de los nombres propios, me gusta el sistema estadounidense. Una reelección y, después, nunca más. Porque obliga a una renovación política", aseveró, en declaraciones al diario El Litoral.

En ese sentido, añadió: "Para el estadounidense, Bill Clinton puede haber sido un muy buen presidente, y tal vez era la figura más destacada de los demócratas después de la reelección de George Bush, y tal vez era el más adecuado entre los demócratas para enfrentar a los republicanos. Pero él ya no podía ser".

Acerca de la posibilidad de encarar una nueva reforma constitucional, Rosatti fue contundente. "No veo ninguna razón. Incluso, sería una lección salir de esta lógica de, en vez de modificar lo no cumplido, cumplir lo reformado. Porque acá algunas cosas, en vez de hacerlas, las reformamos para no hacerlas. Entonces, creo que no, que han quedado muchas cosas pendientes todavía", sentenció el ministro de la Corte Suprema.