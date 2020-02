Reunión con empresarios y promesa de inversiones

El presidente Alberto Fernández dijo ayer "somos un paciente en terapia intensiva", al referirse a la situación del país durante un encuentro con empresarios alemanes líderes de compañías que tienen inversiones en el país y que miran con atención la situación de la Argentina de cara a la renegociación de la deuda.

El mandatario arrancó su intensa agenda en Alemania con un desayuno en Berlín con empresarios de diferentes sectores, entre ellos ingeniería, tecnología, logística, que forman parte del Comité de América Latina de Empresas Alemanas (Ladw), que tiene inversiones en Argentina.

Del encuentro participaron representantes de Hamburg Sud, Siemens AG, Smart Infraestructure, Grupo Hydro, DB. Ingeniería y Consultoría y Lindal Group, entre otras firmas. También participó el embajador argentino en Alemania, Pedro Villagra Delgado.

Luego, se entrevistó con directivos de Siemens y Bayer y luego se trasladó hasta el Forum Drive del Grupo Volkswagen, donde los directivos de la empresa automotriz le ratificaron la inversión por "800 millones de dólares" en la Argentina para llevar adelante el proyecto Tarek, un nuevo modelo de auto SUV que se fabricará en el país.

"La decisión es una apuesta al futuro del país y ratifica un vínculo de más de 40 años que la compañía tiene con la Argentina", sostuvo Fernández en Twitter.

El contacto del presidente con empresarios alemanes sirvió para transmitirles los planes que tiene el gobierno para salir de la crisis de deuda y llevar estabilidad al país, uno de los factores claves para los inversores.

"Argentina es un paciente en terapia intensiva", introdujo el presidente ante sus interlocutores. "No sólo me encontré con una economía destruida, sino cada vez que visito un país tengo que explicar que no somos populistas y que busco insertar a la Argentina en el mundo. El discurso del populismo fue un invento del gobierno de Mauricio Macri", dijo.

Las empresas alemanas le pidieron a Fernández "incentivos fiscales y legales" para invertir en la Argentina. Así lo hizo la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, que afirmó que las empresas de ese país están dispuestas a "facilitar inversiones" en trabajo y producción.