Reunión clave para convertir a Cotar en una empresa recuperada

Comas SRL tiene un contrato para explotar la marca y un usufructo de la comercialización de los productos hasta junio pero dejó la gestión antes de tiempo. “Desde el 11 de marzo que esta gente nos abandonó. Un viernes no cobramos, nos pagaban por semana, no se presentaron en la planta, no trajeron materia prima ni insumos para procesar. Entonces fuimos con unos compañeros y agarramos el timón de la empresa porque quedamos acéfalos. Con una autogestión conseguimos un poco de leche para procesarla, venderla para hacer la rueda financiera. Estamos siendo una cooperativa de trabajo de hecho y por eso nos animamos a pensar en formar realmente una cooperativa”, contó Cristian Esquivel.

Los 141 trabajadores de Cotar vienen colaborando para que subsista la empresa. Cobraban el 60 o 70% del salario, aunque hubo meses que fue sólo el 50% y el aguinaldo había quedado en el olvido, no lo cobraban desde hacía tiempo. Comas SRL tiene una deuda con sus trabajadores de $80 millones.

Esquivel se mostró esperanzado de que hoy pueda cambiar el rumbo de Cotar y como cooperativa puedan recuperar la confianza de los tamberos y volver a posicionarse en el mercado.