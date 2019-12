Retenciones: asamblea de Federación Agraria

Productores de la Federación Agraria Argentina realizaron ayer una asamblea en Alcorta para analizar el escenario abierto con la actualización de las retenciones a la exportación de granos. Dos centenares de representantes de base coincidieron en señalar la necesidad de una compensación para pequeños y medianos productores.

El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, encabezó el encuentro de los federados y explicó que la publicación en el Boletín Oficial, el sábado pasado, de la actualización de los derechos de exportación al 30 por ciento, los tomó por sorpresa, toda vez que venían dialogando con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sobre la inclusión de un mecanismo de segmentación.

Finalmente, el presidente Alberto Fernández tuiteó ayer que había instruido a diputados oficialistas para que incluyeran mecanismos de compensación a pequeños productores y cooperativas en la ley de emergencia, dentro de la que se discute una suba de tres puntos en los derechos de exportación. Anoche seguían las idas y vueltas especificar esos mecanismos. Un actor importante en la negociación parlamentaria fue el diputado santafesino Luis Contigiani.

La clave está en el tope a reintegrar. El tironeo de propuestas involucra montos totales de devolución que van desde u$s 1.600 millones a u$s 2.800 millones. A diferencia del mecanismo que se utilizó en 2015, una posibilidad sería que en esta ocasión se introduzca una suerte de mínimo no imponible de producción para todas las explotaciones.