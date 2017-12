Respaldos y críticas de los economistas

Las nuevas metas de inflación anunciadas ayer por el gobierno son "cumplibles" y serán clave para las paritarias de 2018, coincidieron distintos economistas.

"Es una meta que se acerca mucho más a la posibilidad de cumplir, no significa que se vaya a relajar la política monetaria pero es más probable que las tasas empiecen a bajar y el dólar se mantenga", dijo Jorge Vasconcelos de Fundación Mediterránea.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Fabián Tarrío, dijo que "la meta inflacionaria se acerca más a la realidad", y consideró que "el tipo de cambio actual resulta más competitivo". De todos modos, "los anuncios son comprensibles pero peligrosos con el dólar escalando, ajustes de tarifas y aumentos de costos".

El economista Claudio Lozano dijo que "la meta en 2018 no va a ser ni siquiera cercana a la realidad: la inflación va a estar cerca del 20 por ciento , es muy difícil pensar que esté debajo de 1,5 por ciento mensual". Esa meta, "ya de por sí le pone también un cepo a la discusión salarial, porque está claro que los salarios perdieron en 2016, no recompusieron lo perdido en 2017 y si se pretende fijar paritarias en torno al 15 por ciento, lo que se está señalando es que no recuperarían lo perdido".

El ex presidente del BCRA Martín Redrado consideró que "el gobierno reconoció que con la tasa no se puede dominar las expectativas de inflación". Además,"la política salarial va a determinar si la meta del 15 por ciento es cumplible en este año; bien implementado este esquema y con un esquema salarial que complemente esto, la gente va a poder llegar a fin de mes".

Fausto Spotorno, del centro de estudios Orlando Ferreres, indicó que "implica una señal de quita de independencia al BCRA". Dijo: "Se entiende lo que se quiso lograr, pero puede tener un costo a la larga".

Finalmente,Luis Secco, pronosticó que "al relajar la política monetaria se viene baja de tasas de interés y un aumento de expectativas de inflación".