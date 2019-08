Reservas: se fueron u$s 1.612 millones en siete días

El dólar cedió levemente ayer luego de la brusca devaluación que experimentó del lunes pasado. Sin embargo, tensión no cede en el mercado cambiario. El Banco Central informó que las reservas bajaron ayer u$s 578 millones y acumulan una caída de u$s 1.612 millones en siete jornadas.

Los mercados internacionales recuperaron cierta calma, luego de que el banco central chino tomara medidas para frenar la devaluación del yuan. Wall Street cerró con una ganancia de 1,23 por ciento para el índice Dow Jones .

El yuan perdió hasta 2,7 por ciento en los últimos tres días, al situarse bajo la marca de 7 unidades por dólar, lo que golpeó a las acciones e impulsó a los bonos. Los inversores temen que el valor de la divisa china se haya convertido en un nuevo frente de la guerra arancelaria. El lunes, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, denunció a China como manipulador de divisas, en la primera acción de este tipo desde 1994.

Ayer, el Banco Popular de China tomó medidas para estabilizar la moneda con un rango de cotización más firme y anunciando una venta de deuda, en una señal de que las autoridades desean desinflamar el frente cambiario, lo que llevó al yuan offshore a ganar casi 0,5 por ciento contra el dólar.

En ese contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de comercio porteña cortó una racha de cinco caídas y rebotó 1,1 por ciento. Las subas más importantes del día las encabezaron las acciones del sector financiero: Banco Macro trepó un 4,6 por ciento; Grupo Financiero Galicia sumó un 3,1 por ciento; y Grupo Financiero Valores ascendió un 2,2 por ciento.

El riesgo país argentino, medido por el banco JP Morgan, cayó seis puntos básicos a 896 unidades, luego de haber superado el lunes los 900 puntos, mientras que los bonos rebotaron, encabezados por las emisiones dolarizadas, tras ceder en la sesión previa hasta un 4,6 por ciento.

En el mercado cambiario, la cotización del dólar a nivel minorista retrocedió veinte centavos en la city porteña, al cerrar a $ 46,482 promedio, en una rueda en la que se verificó una menor presión de parte de la demanda tras la fuerte suba de ayer.

A nivel mayorista la divisa e bajó diecinueve centavos y se ubicó en $ 45,30 por unidad, por la presencia de coberturas puntuales de portafolios.

El Banco Central volvió a hacer tres subastas para colocar los u$s 60 millones diarios en nombre del Tesoro, debido a que los bancos no compraban todo lo que le ofrecían, esperando una baja del valor del dólar.

La autoridad volvió a convalidar una suba en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), la decimosegunda consecutiva para contener la marcha del dólar, al quedar en un promedio de 62,28 por ciento. El volumen captado en pesos fue uno de los más importantes desde que el BCRA controla la liquidez del mercado con este mecanismo de letras, dijeron operadores.

El volumen operado en el mercado cambiario de contado ascendió a u$s 730 millones, mientras que en el mercado de futuros del MAE no hubo operaciones y en el Rofex se negociaron contratos por más de u$s 1.000 millones.

En el mercado de dinero entre bancos el call money operó en torno al 60 por ciento y en swaps cambiarios se pactaron negocios por u$s 231 millones.

Como en ruedas previas, el Banco Central volvió a operar ayer en el mercado de futuros, en especial en plazos más cortos que vencen a fines de agosto y de septiembre próximo.

En el Rofex los plazos más cortos concentraron más de 50 por ciento del total operado y los precios finales para ambas posiciones terminaron en $ 46,93 y $ 49,051, con una baja promedio de 15 centavos (0,3 por ciento) respecto a la rueda de ayer.

Los plazos fijos crecieron 4% en julio

Los plazos fijos en pesos crecieron 4% en julio último con respecto al mes anterior, de modo que las colocaciones en moneda nacional en el sistema financiero alcanzan a $ 49.611 millones, informó ayer el Banco Central de la república Argentina (BCRA). La autoridad monetaria detalló que “la cantidad de operaciones en la modalidad web para no clientes ascendió a 57.425, frente a 50.624 en junio, lo que representa un incremento del 13,4%”.