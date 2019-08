Reservas, dólar y cepo, en el laberinto de la economía

Cuidar reservas y frenar el dólar. Cuidar reservas o frenar el dólar. En la fase más aguda de la crisis gatillada en 2018 el doble objetivo del plan de supervivencia financiera es también un dilema.

El estallido del programa de endeudamiento, carry trade y fuga que guió la economía macrista hasta el actual desastre, agotó el poder de fuego para dominar la crisis cambiaria, económica, social y política. La frazada es cada vez más corta y, en palabras del economista Andrés Asiaín, el gobierno nacional se enfrenta al dilema de “vender reservas para frenar el tipo de cambio o devaluar en pos de cuidar las reservas” hasta el fin del mandato.

Una opción que, incluso, se acota por “la gravedad de la crisis”. Es que si la salida de reservas fuese muy abrupta e incluyese retiro de depósitos, “no alcanzaría con vender dólares del BCRA para estabilizar el tipo de cambio”. El dilema se convierte así en un trilema, que incluiría “la opción de regular la cuenta capital” como condición de estabilización. “¿Restablecerá Macri el cepo?”, se pregunta en su último informe para el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).

El trabajo recalca que “la rotunda derrota electoral aceleró la fase de crisis del ciclo de endeudamiento y especulación” macrista. Los bonos de deuda, que cotizaban a valores de reestructuración, pasaron a cotizar a precios de cuasi default. Una baja amplificada por la operación montada el viernes previo a las elecciones, “con rumores de bancos públicos y la Ansés comprando títulos para impulsar su precio mientras una consultora circulaba una encuesta afirmando que el oficialismo se imponía en las elecciones”.

La devaluación del lunes pospaso, que disparó una nueva ola de remarcación de precios, se produjo en un mercado con pocas operaciones de actores locales, ya que los fondos externos habían huido meses atrás, por bajos montos, ante la pasividad del Banco Central.

“Probablemente, el equipo económico juzgó difícil lograr sostener un dólar apreciado hasta octubre tras la abultada derrota electoral, y prefirió una devaluación temprana que madrugue a los ahorristas y le permita descargar el costo político a la triunfante oposición”, señaló Asiaín, para quien “el relato presidencial del mismo lunes” es una prueba de ello.

Con menores liquidaciones de agroexportaciones que las esperadas e inferiores al promedio histórico, pese a la recuperación de la cosecha, y sin especuladores interesados en ingresar divisas para el carry trade, las reservas del Banco Central son prácticamente el único sostén de la oferta de divisas en el mercado. Son dólares prestados, principalmente por el FMI, que se van casi tan rápidamente como vienen, en un contexto en el que no está claro qué va a pasar con el próximo desembolso.

Escenarios

El Ceso analizó una serie de escenarios del mercado cambiario, que ya no incluyen el de “estabilización”, dentro del cual “el gobierno llegaría bien a octubre y diciembre, cumpliendo los pisos de reservas del FMI”.

Uno de esos escenarios supone una corrida cambiaria con aceleración de la Formación de Activos Externos (FAE) y un moderado retiro de depósitos en dólares. Por el lado de la oferta de divisas, las Letes “se renuevan sólo frente al sector público (50%), se aprueba un waiver con el FMI, ingresa el pago de septiembre (sexto desembolso, u$s 5.500 millones), y hay roll-over de otro Repo (préstamo) de bancos (u$s 2.000 millones a vencer en septiembre 2019). El nivel de reservas a octubre sería, así, de u$s 55.603 millones y, a diciembre, de u$s 47.375 millones.

En otra hipótesis, la FAE se acelera por liquidación de plazos fijos, las Letes no tienen roll over ni frente al sector público, hay retiro de depósitos con picos de hasta u$s 3.500 millones al mes, el FMI no aprueba el pedido de waiver, se congela el desembolso de septiembre, y no hay roll over de Repo con bancos. En ese caso, el nivel de reservas a octubre sería de u$s 41.940 millones y a diciembre de u$s 31.130 millones.

El último escenario es peor, ya que incluye el congelamiento de los swap de monedas con China y con el BIS (Banco de Pagos Internacionales), hoy contabilizados como reservas. El nivel de reservas a octubre sería de u$s 19.430 millones, un monto “equivalente a los encajes en el BCRA de cajas de ahorro en dólares”, señaló Asiaín. En este supuesto, las reservas brutas serían equivalentes a u$s 8.635 millones, un monto que “implica el estallido del mercado de cambios”.

Quizás en atención a este dramático panorama, el economista Emanuel Alvarez Agis, uno de los referentes económicos del candidato presidencial del Frente para Todos, Alberto Fernández, instó a las autoridades económicas a defender las reservas.

En el último documento de su consultora PxQ advirtió que “la dinámica de las reservas viene siendo la misma desde la llegada del Fondo: desembolso, recomposición y sangría”. Y advirtió que “si bien el mercado de cambios podría estabilizarse en torno a los $ 55 por dólar”, la posición de activos internacionales del BCRA “es cada vez más débil”. Desde el último desembolso del FMI, u$s 9.841 millones.

Si se restan de las reservas brutas el swap con China, los encajes de los depósitos en dólares, la posición abierta en futuros y las ventas del Tesoro para los próximos seis meses, las netas llegan a u$s 14.760 millones.

En un reciente artículo, el economista Walter Graziano, alertó sobre el precio de referencia de $ 60 que surgiría de una suerte de “pacto de caballeros” entre Alberto Fernández y Mauricio Macri para dar señales de estabilización.

Para el analista “es un acto temerario” arriesgar niveles de precios del dólar. “Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales internacionales, se le está terminando el ingreso de dólares del FMI, tiene una pesada deuda externa que pagar, hay escasa confianza en su moneda, que debe abonar intereses de más del 5 ó 6% mensual para atraer escasos inversores y por sobre todo, tiene en este recesivo 2019 un abultado déficit de cuenta corriente de sector externo que sería del orden del 3% del PBI”, señaló. Además, en algún momento de 2020, “el gobierno deberá salir a comprar dólares en el mercado para pagar sus compromisos de deuda si no consigue renovar los vencimientos”.

Respecto de las actuales intervenciones en el mercado cambiario, Graziano calculó que “si el Banco Central vende en promedio u$s 150 millones por día se llegaría a la entrega del bastón presidencial con ventas de reservas por valor de unos u$s 13.000 millones. Si a ello se le suma las ventas de u$s 60 millones diarios del Tesoro –que como tales también están en las reservas del Banco Central– resulta que el actual gobierno habría vendido unos u$s 18.000 millones al 10 de diciembre”, subrayó. El mismo nivel en el que estimó el nivel actual de las reservas de libre disponibilidad.

“El gobierno podrá esgrimir que dejar flotar, aún en forma sucia. al dólar implica más inflación, deterioro salarial, etcétera. Muy cierto. Pero uno se pregunta qué futuro tiene una economía superendeudada en dólares si se queda sin reservas, y sobre todo, qué nivel de inflación y de salarios reales habría si ello ocurre”, concluyó.

Asalto al BCRA

El economista Héctor Giuliano, asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, recordó que todos los días el Banco Central cubre, con pagos y/o con capitalizaciones, vencimientos de intereses a pagar del orden de los $ 3.400 millones, sin contar otros $ 2.000 millones promedio diarios que paralelamente carga el Tesoro nacional por su deuda pública.

“Esta sangría de dinero se produce a través de una trampa de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés que administra el BCRA en coordinación con grupos financiero-bancarios acreedores del Estado”, remarcó.

Recordó que en dos años de gestión financiera, Macri llevó al país a una situación de cesación de pagos, apenas disimulada por el salvataje del Fondo. “La crisis que estalló en abril del 2018 y se prolonga hasta el presente, está directa y totalmente ligada al sobreendeudamiento incontrolable del BCRA, que actuó y actúa como detonante”, enfatizó.

Explicó que la política de altas tasas de interés con garantía oficial de libre movilidad de capitales crea una doble y “gravísima vulnerabilidad” al BCRA: menor proporción de reservas propias y mayor deuda de corto plazo. Para asegurar el carry trade y optimizar la ganancia de estos capitales especulativos, la entidad garantiza a los bancos tenedores de las Leliq una triple ventaja: un piso elevado de tasas a pagar y una estabilidad relativa del tipo de cambio, que se refuerza por medio de contratos de dólar a futuros. “Con esta triple forma de garantía la Argentina es hoy probablemente el principal paraíso financiero del mundo”, señaló.

Una vez cubierto el riesgo cambiario en los negocios de los capitales golondrina, el BCRA pasó a garantizar también el riesgo financiero de los bancos tomadores de Leliq y pases pasivos. “Y para ello no sólo les garantiza altas tasas sino que además les permite utilizar esos títulos para integrar los encajes por depósitos”, señaló Giuliano. Este n “empapelamiento parcial pero creciente” de las inmovilizaciones, aumenta a su vez “el peligro sistémico en caso de una corrida bancaria”.

En este juego, el BCRA “queda atado de pies y manos”. No sólo pierde herramientas de intervención sino que se queda sin “tiempo de respuesta” para ensayar un curso de acción alternativo. Esto es así, aclara Giuliano, porque “no hay tiempos de respuesta frente a una masa extraordinaria de Leliq a 7 días, con renovaciones diarias y altísima capitalización por anatocismo, y otra masa paralela de pases pasivos a sólo un día”.

Como los intereses que paga el Central son la ganancia de los acreedores privados, bancos o fondos de inversión, estos actores del “mercado” tienen la “clásica carta extorsiva: me das más tasa o me voy al dólar”. Es una suerte de extorsión “consentida y armada” por las autoridades porque “arranca de la política gubernamental de gobernar con deuda”. Se trata, en la práctica, de “un virtual asalto financiero al BCRA, dirigido y coordinado por el propio BCRA”, concluyó.