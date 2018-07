La Multisectorial contra los Tarifazos salió a recorrer la ciudad para identificar los comercios que cerraron sus puertas en el último tiempo, justamente producto del aumento de los servicios públicos y la caída del consumo. Durante la tarde de ayer realizaron la primera ronda de "pegatina" en la zona céntrica y detectaron 150 locales desocupados. En la vidrieras que alguna vez supieron estar repletas de productos pegaron carteles con la leyenda "Este negocio y sus trabajadores fueron víctimas del tarifazo y el ajuste".

Desde la Concejalía Popular de Rosario estimaron que hoy en día hay 3.500 locales cerrados y 650 bajaron sus persianas en los últimos 6 meses.

Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros, contó que la movida se realizará en toda la ciudad con el objetivo de visibilizar ante la población "la profundización de la crisis". Ayer se recorrieron calles de la zona centro y hoy la movida se trasladará a zona sur, zona oeste y Alberdi.

El integrante de la Multisectorial contra los Tarifazos detalló que pegaron carteles en los lugares donde había un comercio hasta hace muy poco tiempo atrás. Además, la idea es relevar la cantidad de locales vacíos ya que no se cuentan con datos concretos a través de la Municipalidad porque los comerciantes no dan la baja. "En el rubro almacén, el que cierra es porque se funde y no da la baja que corresponde", explicó

Milito dijo que "es impresionante" la cantidad de comercios que cerraron. "Las cosas cada día van empeorando. Los tarifazos están haciendo mella en los comercios y en las pymes", manifestó, al tiempo que llamó "a resistir esta política que está perjudicando a todos los argentinos".

Cadena de pago

Por otra parte, el 74,7 por ciento de los empresarios de comercio y servicios de la provincia de Córdoba aseguró haber sufrido "algún tipo de problema" en su cadena de pagos durante el segundo trimestre de 2018, de acuerdo con un informe difundido ayer por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).

Para el 51 por ciento de los consultados, el principal problema que sufrieron fue "la falta de liquidez", seguido por la demora en los plazos de pago a proveedores (25 por ciento) y cheques no pagados por los clientes (15 por ciento).