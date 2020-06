Reinventarse frente a los cambios de hábitos de los consumidores

En los días de pandemia hablar de innovación se volvió una constante y descifrar cómo las empresas pueden reinventarse frente a los cambios de hábitos que llegaron de la mano del Covid-19 desvela, sobre todo, a los dueños de las pymes.

Durante la charla on line “El día después de mañana” organizada por la Agencia de Desarrollo Región Rosario (Aderr) el especialista en transformación digital, innovación, marketing, Growth, I+D, Contact Centric y CX, Luciano Cecchini, compartió con empresarios de la ciudad y la región algunos conceptos clave para rearmarse en el nuevo escenario pospandemia.

“Hay una desesperación sobre qué hacer, para donde ir. A quién meter en la compañía para que lleve adelante la transformación digital, no saben si necesitan a alguien de marketing o de negocios. Las pymes están complicadas, a todo el mundo los agarró de sorpresa, pero hay cosas que ya no vuelven para atrás desde el hábito de la gente”, detalló Cecchini.

El especialista en innovación y marketing apuntó que “las pymes están todas como asustadas” y dijo que “la mayoría de las empresas están contaminados de la diaria y no pueden ver lo que está pasando” pero dijo que hay que enfocarse para innovar.

Para mencionar un caso de cómo las cosas están cambiando, fundamentalmente por el crecimiento que las compras on line registraron por estos días, contó que una gran tienda en Argentina está implementando una plataforma para compras on line con retiro de la mercadería en puntos pick up. “El hábito cambió por completo, ya no se quiere hacer cola o esperar, vas con un turno a retirar tu pedido y listo”, advierte el especialista en innovación y gerente de Expansión y Estrategia de Nuevos Negocios en Whyline.

Frente al nuevo consumidor, las nueva formas de consumir, Cecchini considera que “hay que reinventarse” ya que “hay que imaginar un nuevo mercado y un nuevo cliente”. En este nuevo mundo “hay que programar, todo el mundo se moverá con citas”.

“Hay que analizar varias cosas, para hoy y para el futuro. Cambiaron los hábitos de consumo y de construcción de nuevos servicios. Entender y tranquilizar a nuestros empleados, además saber dónde están nuestros clientes es importante tranquilizarnos todos en esto que está cambiando”, recomendó a las pymes.

En ese sentido, dijo que para toda empresa es fundamental saber cómo conseguir clientes nuevos, pero también cómo mantener los que ya se tiene. “Los clientes están esperando el negoción, esperando de las empresas qué canales tienen para que compremos y acá todos los comercios cercanos tienen una gran oportunidad pero tiene que entender cómo funcionan esos canales digitales. Instagram ¿lo puedo gestionar yo o tengo que contratar a alguien para marketing digital?”, indicó Cecchini sobre la explosión que tuvieron empresas y comercios en las redes sociales.

La urgencia por vender de forma on line, por aprovechar el único canal de ventas habilitado en medio de la cuarentena para muchos rubros, llevó a las empresas que antes no había incursionado en el ecommerce - incluso también las que sí ya habían incursionado- a realizar acciones algo desordenadas y la respuesta de los clientes los desbordó. Ante la alta demanda, Cecchini recomendó que es momento de estabilizar las operaciones.

“El cliente que compra arena en un corralón ahora no va ir más, va a pedir por una plataforma y como dueño tengo que construir una plataforma que no tenga tanta fricción con tu gente ni con tu cliente”, mencionó a modo de ejemplo.

El especialista en transformación digital planteó que se trata de un cambio mundial, que la pandemia aceleró. “Las empresas pensaban hacerlo en dos años o cinco, pero la aceleración fue extrema y eso las lleva a volver a priorizar su plan de inversión”, consideró Cecchini frente a un escenario que estima tendrá gran protagonismo la fusión de pymes de un mismo rubro, para crecer y desarrollarse mejor en un segmento determinado.

En el nuevo modelo, con la virtualización como protagonista, el especialista en I+D explicó que será fundamental “el nuevo modelo de operaciones, no de negocios”, ya que hay que reinventar la experiencia de compra del cliente. “La transformación digital no es con herramientas, es un tema cultural. No se trata de sistemas nuevos, el dueño de la pyme junto tiene que trabajar con un director con un perfil que pueda trabajar en la transformación. Hay que implementar, conectar las unidades de negocios y estar convencido y que los otros se convenzan de los cambios”, subrayó al tiempo que se lamentó de que hoy muchas pymes “están bajando su presupuesto de marketing, algo que es un gran error porque cuando bajas la visibilidad de tu compañía es porque estás perdido, en cambio cuando mostrás y tenés posicionamiento generas confianza en el otro”.