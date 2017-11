Reformas: "habrá bastante ruido social"

El director de Rosario Finanzas, Gustavo Fernández, consideró que las elecciones expresaron "un apoyo fundamental de la sociedad para llevar adelante reformas", aunque advirtió que las modificaciones del andamiaje impositivo, laboral y previsional "van a contar con más apoyo en las Cámaras en el Congreso que en la calle" y podrían generar "ruido social".

El titular de la entidad organizadora de Expo Inversiones proyectó un 2018 de crecimiento genuino traccionado por la inversión y rechazó las dudas sobre la sustentabilidad del modelo. No obstante, alertó, si el gobierno no resuelve el déficit fiscal los acreedores "van a cortar el financiamiento antes y el ajuste lo va a hacer el mercado".

—Desde el mercado estaban esperando las elecciones como un test para el gobierno, ¿Cómo leen el resultado electoral, y cómo afectan la economía que viene?

—Las elecciones fueron mejores de lo que pensaba el más optimista. Fueron resultados increíbles para el gobierno, que le dan un apoyo fundamental de la sociedad para llevar adelante reformas. No es casual que el mismo lunes posterior a la elección Macri haya usado palabras como ajuste, reforma permanente, lo cual es muy interesante. No creemos que esté pensando en hacer reformas de shock tipo modelos libertarios como se le pide; va a seguir con el gradualismo, pero va a pisar el acelerador.

—¿Hasta donde creen que podrá avanzar con las reforma laboral, previsional y fiscal?

—Va a poder avanzar con las tres, no todo lo que desearía, y va a contar con más apoyo en las cámaras en el Congreso que en la calle. Cada vez que hay un cambio se tocan intereses, y cualquier cambio genera conflicto. Eso va a traer bastante ruido social. Creo que desde lo político va a ser más fácil que la implementación posterior. Hay que ver si se hace integral y si se hace bien de una vez por todas. El riesgo es que se hagan parches y no reformas pensando en próximos 20 años.

—En términos de inversión, ¿Cuáles son los principales sectores e instrumentos más atractivos?

—Claramente hoy aparece YPF y el energético como uno de los sectores más interesantes, que venía muy atrasado y se está desregulando. Ahora tienen libertad para fijar los precios y a fines de octubre YPF presentó por primera vez en su historia un plan de inversiones. El campo y la construcción también van a ser atractivos. Ahora tiene que haber proyectos interesantes para invertir. El mercado local es muy chico todavía y tiene que empezar a crecer, y de hecho ya está sucediendo. El sector bancos ya está en un máximo por encima de otros, que vienen muy atrasados.

—Según estadísticas del Banco Central 8 de cada 10 dólares que ingresan del exterior van a inversiones de cartera y sólo 2 se dirigen a inversión productiva, ¿Puede reorientarse la inversión?¿Qué condiciones hacen falta?

—Estoy seguro de que sí. La inversión tiene tres etapas. La primera es financiera: nadie viene el día uno a poner una fábrica, porque vos no sabés qué va a pasar en el país. Compro bonos, o entro en alguna acción en Bolsa. Quiero estar en el riesgo país y poder salir rápido si tengo dudas. Esta primera etapa esta muy consolidada. La segunda etapa, que ya estamos transcurriendo, es la compra de empresas: fondos del exterior vienen y compran empresas argentinas. Recién en la tercera etapa los dólares vienen a levantar la fábrica. La expectativa es que eso va a ocurrir mucho, aunque no soy muy optimista que sea lineal en cuanto a la generación de trabajo. El trabajo va a estar en la construcción de la fábrica, no en la fábrica. Dados los costos argentinos las fábricas que vienen son altamente tecnologizadas: vienen con 3 personas y 100 robots.

—¿Cuáles son las proyecciones que vienen trazando para 2018? ¿Creen que se repetirá la historia del ajuste después de un año electoral?, ¿O se sostendrá el crecimiento, que está más vinculado este año a un rebote después de la caída del año pasado?

—Estamos convencidos de que el año que viene va a ser todavía mejor que este, porque este no fue un año de crecimiento porque se aceleró el consumo y el gasto público, sino que fue un crecimiento genuino. Los motores más importantes del crecimiento son la construcción y la inversión directa, más allá de que haya habido un incentivo al consumo en los últimos dos o tres meses. El año que viene vamos a tener otro proceso de normalidad. Lo que ocurrió hasta ahora fue poner las bases para crecer hacia adelante. Lo interesante es que el gobierno tiene ahora más margen de maniobra para imponer lo que quiera. El año pasado fue malo, pero no sólo tuvo que lidiar con la economía, sino con una economía sin datos, con mucha gente jugando en contra, débil en el Congreso. Eran muchas malas y salió adelante. Soy extremadamente optimista.

—Algunos actores de peso del sistema financiero e incluso economistas cercanos al gobierno han planteado señales de alerta acerca de la sustentabilidad del modelo, sobre todo con respecto a la toma de deuda, y la posibilidad de atender los compromisos en el futuro ¿Les parece que el modelo es sustentable?, ¿Hay preocupación por el mediano y el largo plazo?

—Sin dudas, no es sustentable vivir del endeudamiento, como tampoco lo es vivir de la emisión monetaria. El verdadero problema sigue siendo el mismo que antes: el déficit fiscal. El problema no es la deuda, es que nos van a cortar el financiamiento antes y el ajuste lo va a hacer el mercado. Ahí el gobierno tendría que salir a emitir o reducir drásticamente. Uno generaría mucha inflación y el otro un ajuste salvaje. Si hace el ajuste apuntando a la calidad del gasto, está en el sentido correcto. No vemos que la deuda sea mala en la transición.