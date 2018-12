Los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el desempleo que indican que en el Gran Rosario hubo una leve baja en el tercer trimestre del año (0,5 por ciento) levantaron polémica. Cristian Recchio, coordinador del Centro de Estudios del Mercado de Trabajo de Rosario, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, aseguró que esos números son "una falacia" destinada a "confundir a la población. La entidad realiza una medición trimestral del mercado laboral en la ciudad, arrojó un aumento de 4 por ciento en el índice de desocupados.

"No competimos con los datos del Indec por una cuestión de estructura, pero la diferencia no puede ser tal", señaló Recchio. Aclaró que la medición del centro se circunscribe a la ciudad de Rosario, mientras que el organismo releva el aglomerado. "Eso a veces tiende a hacer que baje un poco el índice, porque en las localidades cercanas el empleo público impacta para abajo, pero no tanto", dijo.

En números absolutos, el Centro de Estudios registró que al tercer trimestre del año aumentó en 23 mil personas la cantidad de desocupados. "No quiere decir que todas estas personas hayan perdido el empleo en un año: hay quienes lo perdieron, pero los registros incluyen a esos segundos y terceros que viven en el mismo hogar y que salieron a buscar empleo y no lo consiguieron", describió.

Los datos de la realidad también tensionan las cifras del Indec. "Es imposible que el empleo haya crecido en la provincia, cuando los empresarios y la Afip dicen que cerraron 240 empresas en el año en Santa Fe y que hay otras 200 en procesos de crisis; cuando el Indec reconoce que el PBI bajó un 3.5 por ciento; y cuando la Fisfe señala que la industria está trabajando a un 60 por ciento de su capacidad instalada", agregó.

"No podemos callarnos ante este intento de confundir a la población. Aunque no hay forma de hacerlo ya que la persona de a pie ve los inconvenientes. Todos tenemos un familiar con problemas de empleo", dijo.

También Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, relativizó los resultados del Indec. "En el sector metalúrgico, entre retiros voluntarios y despidos, se perdieron 500 empleos en la región en los últimos meses y no se recuperó ninguno", dijo. Y lo que viene será peor. "Si la economía no se reactiva, en tres meses estarán en riesgo unos 1.500 empleos en el sector carrocero, línea blanca y otros rubros", advirtió.