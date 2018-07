Reclamo a la Justicia

Elisa Carrió pidió ayer que se investigue "como un homicidio" la muerte de Patricio Vitale, un "testigo clave en la investigación por enriquecimiento ilícito contra ex tesorero de la UOM". "Le requiero urgencia a la Justicia para investigar este homicidio como tal", subrayó Carrió, autora de la denuncia por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias contra Juan Carlos Chumen, ex tesorero de la UOM. Dijo que "no se puede hablar de suicidio cuando era el testigo fundamental en un juicio contra el ex tesorero".

En agosto de 2017, Vitale, inspector en el área de fiscalización de la Municipalidad de Quilmes, aportó información sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de su ex suegro Juan Carlos Chumen.