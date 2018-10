Rechazo al presupuesto

"La batalla central será la del presupuesto 2019", advirtió Mercedes Marcó del Pont, al describir el dramático proceso recesivo que profundizará el plan de ajuste fiscal que propone el gobierno al Congreso para su aval. Dentro de los múltiples aspectos que tiene esa disputa, la economista se detuvo en la intención de obtener una autorización para vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés. Advirtió que ese plan es un eslabón crucial en el proyecto para privatizar la seguridad social. "Estos muchachos estaban agazapados para manotear esos fondos y enajenar recursos públicos fundamentales para permitir negocios privados", señaló.

En abierta crítica a los sectores de la oposición que especulan con avalar el proyecto de ley leyes, alertó que ese consenso significaría aprobar el plan del FMI. Una hipoteca que jugará en contra si, tras las elecciones de 2019, hay un cambio de gobierno nacional que busque negociar mejores condiciones.

La ex presidenta del Banco Central está convencida de que no se podrá hacer frente a la pesada herencia que dejará el macrismo "sólo con parches". El endeudamiento y la fuga volverán inevitable "una reprogramación de la deuda" con el organismo multilateral. "No será lo mismo negociar con el FMI si no se apoyó este presupuesto, que si se lo apoyó", señaló.

Para Marcó del Pont, "hay que buscar respaldo social para avanzar en políticas que permitan volver a la Argentina productiva y con empleo, desmontando la timba financiera".