Ranking del mejor lugar para trabajar

Great Place to Work, firma global de people analytics y consultoría, que ayuda a las organizaciones a obtener mejores resultados de negocio focalizándose en la experiencia laboral de sus empleados, anuncia que el 16 de agosto será el último día para anotarse y poder participar en el ranking de “Los mejores lugares para trabajar en Argentina, edición 2019”.

El ranking, que tiene su edición en más de 60 países, surge de la opinión de los propios empleados de las compañías, y en él pueden participar todas las instituciones que cuenten con una dotación mayor a 20 colaboradores y dos años de operaciones en la Argentina.

Tanto las compañías privadas como los organismos gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro pueden ser parte de esta lista, cuyos ganadores se dividen en tres categorías, de acuerdo a la cantidad de empleados (más de 1000, 251 a 1000 y hasta 250).

El último año, con la participación de más de 100.000 colaboradores, de 119 compañías, los mejores lugares para trabajar en Argentina fueron Banco Galicia (más de 1000 empleados), DHL (251 a 1000) y Cisco (hasta 250 colaboradores).

Allí se resaltó el concepto de Great Place to Work For All, lo que implica que las empresas puedan crear una experiencia positiva para todos los empleados, sin importar quiénes son o qué hacen en la organización.

El ranking se construye a partir de dos componentes principales:

1) Las respuestas a una encuesta de clima realizada a todos los empleados de las empresas participantes y

2) El relevamiento y análisis de las políticas y prácticas culturales desarrollados en la empresa.

Para participar, las empresas deben contar con más de 20 empleados y dos años de operaciones en el país. El ranking se dará a conocer a principios de noviembre.

Mayores informes en www.greatplacetowork.com.ar.