Radicales santafesinos afines a la Rosada no ocultan su bronca

Tras unas Paso catastróficas para el macrismo, el presidente del radicalismo santafesino, Julián Galdeano, referente de un sector partidario en sintonía con Juntos por el Cambio, objetó ayer la falta de protagonismo de la UCR en la campaña previa. Al respecto, consideró que una estrategia más inclusiva hubiese mejorado la performance de la coalición oficialista en la provincia. Y cuestionó la escasa muñeca política de la Casa Rosada para dimensionar los graves problemas que llevaron a los argentinos a definir su voto. Los mismos inconvenientes que, pocas horas después de las primarias, potenciaron la crisis general.

"Tanto el radicalismo nacional, como nosotros, consideramos que no se dimensionó la situación económica y el esfuerzo que vienen haciendo los argentinos para llegar a fin de mes", aseguró a La Capital el diputado provincial, que sentenció: "El resultado de las Paso del domingo expresa lo que verdaderamente sienten los ciudadanos".

Para Galdeano, lo ocurrido en las primarias responde "al estado de situación social y a la magnitud del sacrificio por hacer de parte de los argentinos, cuya duración nunca fue explicitada por el gobierno, junto a medidas que, más allá de compartirlas, si no se explican correctamente es imposible pretender que la gente las asimile".

El titular de la UCR provincial, que desde el domingo pasado ya mantuvo contactos con dirigentes nacionales partidarios y del PRO, consideró que la coalición oficialista, tal como fue concebida en 2015, "nunca se actualizó: siguieron hablando del cambio, de la herencia, pero no explicitaron un proyecto de gestión".

"Mi planteo fue el de ampliar Cambiemos en términos reales, no en palabras para la tribuna. Lo que decidieron quedó expuesto en la gestión y en el armado electoral en las provincias", recordó con la mira centrada en la conducción macrista. Y subrayó: "No entendieron que la política se hace en la calle y no por WhatsApp o redes sociales".

Otro factor

Los reproches de Galdeano incluyen un condimento especial: el escrutinio provisorio de las Paso reflejó que el precandidato radical a diputado nacional Martín Rosúa, a quien le vedaron la chance de ir a las urnas junto a la boleta de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto, cosechó 35.183 votos.

Asimismo, en el centenario partido también exteriorizaron su malestar por el escaso lugar otorgado a los intendentes y jefes comunales de ese signo político en la última campaña.

El jefe de la UCR santafesina aclaró que la decisión del sector es "acompañar la instancia que se abre, porque no hay una actitud oportunista de abandonar el barco".

Pero enfatizó que, "si el radicalismo no establece un nivel de exigencia política para modificar el rumbo, resultará infructuoso todo intento de revertir la situación".