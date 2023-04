Quiénes son los tres economistas de la oposición que llamaron al FMI para bloquear ayudas

El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, acusó a tres economistas que cumplieron funciones durante el gobierno macrista de haber llamado específicamente a funcionarios del organismo multilateral para pedirles que no brinden asistencia económica a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Si bien no brindó ningún nombre, el funcionario se refirió a ellos como "antipatrias", y mencionó que "uno de ellos tiene a su esposa trabajando en el trading, otro es sospechoso de lavado de dinero, y otro declaró el default con un nombre coqueto". Si bien el funcionario evitó dar los nombres, distintas fuentes oficiales dejaron trascender que se trata de los ex ministros de Economía del macrismo Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, y Guido Sandleris (ex presidente del Banco Central durante la gestión anterior).