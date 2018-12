Los pequeños y medianos comerciantes de Rosario adhieren al reclamo que impulsa Came (la entidad que los agrupa a nivel nacional) para que también sean incluidos en los planes en cuotas y descuentos con tarjetas de crédito que impulsa el gobierno nacional para las grandes cadenas de supermercados.

"Si excluyen a las pymes de los descuentos especiales habrá más cierre de comercios", advirtió Ricardo Diab, titular de la Asociación Empresaria de Rosario, una de las entidades que envió una carta al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.





En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Diab consideró que el plan impulsado por el gobierno nacional "es una muy buena medida para promocionar el consumo. Pero entendemos que si el comercio minorista, que hace doce meses viene en caída constante y ha acumulado un 5,9 por ciento de volumen negativo de venta en lo que va del año y sigue con esa perspectivas, generar actividades que favorezcan a las grandes cadenas pone en desigualdad al resto".

"No queremos que esto se corte, por el contrario queremos que siga", remarcó Diab, "Pero queremos que también sean incluidos los pequeños y medianos comercios. No quisiera pensar que las medidas del gobierno nacional son en detrimento de nuestro sector. Creo que están dadas dentro de una estrategia que sigue el gobierno. Me extraña del ministro Sica, que entiende muy bien estas alternativas", agregó.

"Queremos que esta decisión de revierta y sea incluido el sector de las pymes porque para nosotros es muy importante", añadió.