Pymes en deconstrucción en el auge de la era digital

La era digital impone nuevos modelos de negocios. Las empresas nacidas en estos tiempos comparten una cultura empresarial que los distingue de los negocios tradicionales y las empresas migrantes digitales se enfrentan a la urgente necesidad de innovar y reformular su modelo de negocio para aggionarse a las nuevas tendencias del mercado.

En el área industrial el camino se modifica y el eje de la fábrica, en grandes proporciones, tiene que ver con la producción exclusiva, a medida. Se cambia el viejo paradigma de la producción en serie y la era digital transforma la producción.

Gustavo Armendariz, coordinador de las redes profesionales y director de la red de agronegocios de Idea Centro, apuntó que “están pasando cambios fuertes, rápidos en todas las industrias y negocios” y consideró que “si no se está atento se puede perder parte del negocio o el negocio mismo”.

“Toda la revolución 4.0, la revolución tecnológica que estamos atravesando hace que las empresas que ya nacieron digitales se reinventen y las que vienen de modelos anteriores vean cómo se aggionan y meterse en la ola de los nuevos negocios para no quedar afuera. Las pymes de alguna forma están en la coyuntura, con el día a día, que no permite planificar demasiado pero hay que tratar de hacer algún espacio de reflexión y de análisis estratégico para poder ver cómo me están impactando las nuevas tecnologías y de qué forma yo puedo adaptarme. Seguir la curva tecnológica para seguir estando en los negocios”, detalló Armendariz durante el seminario “Transformación y sustentabilidad” que organizó Idea Rosario como cierre de año de las actividades de la delegación local.

Si bien Armendariz consideró que “todos los sectores están con la urgencia al menos de estar prestando atención a lo que está pasando”, advirtió que “los negocios que son más de consumidor final tienen que estar atentos” ya que el comercio electrónico, Amazon, están captando porciones de mercado.

En su paso por Rosario Silvia Bulla, presidente de Dupont Argentina y directora de Idea, planteó que en una empresa hay que empezar por cambiar la cultura. “Una organización que cambia sólo en tecnología y no cambia en cultura no lo va a conseguir, o si lo consigue va a estar muy forzado. Los ejes de la cultura son múltiples rituales, creencias que tiene la organización y hay que ver cómo derribar esas creencias para construir una nueva cultura digital y modificar otra forma de trabajar. Ese es el desafío más grande, la cultura, no tanto la tecnología, porque eso viene, nos invade. Con la cultura hay que hacer un trabajo consciente para poder modificarla”, resumió.

La licenciada en estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) estableció un paralelismo con la tecnología de los celulares y consideró que “las personas tienen que empezar a experimentarlo”. En ese sentido, apuntó que primero la nueva cultura de una empresa pyme la tiene que “experimentar el top management para poder ver las posibilidades y empezar lo más rápido posible, pedir ayuda, asociarse” y así “en espacios como Idea poder aprender de experiencias de otros, que se generen nuevos negocios”.

Durante el panel “Nuevos modelos de negocios en la era digital: desafíos y oportunidades”, Estefano Angeli, CEO de Rebanking del Grupo Transatlática, planteó las oportunidades que se abren a partir de identificar cambios en entorno. En ese sentido, apuntó que el mercado financiero está subdesarrollado, aunque indicó que las normativas están funcionando a favor y también los cambios en los hábitos de consumo que llevan a un importante crecimiento de usuarios digitales. Frente a esto están los jugadores tradicionales en el sector financiero que son rígidos y sin incentivos.

Consumidores

En el cambio de hábitos de los consumidores destacó que los usuarios “valoran que la experiencia sea simple, más que linda” y también “la trasparencia absoluta”. Para aquellos que recién empiezan recomendó salir, porque “si saliste perfecto, saliste tarde”.

Gabriel Weitz, country manager de Kayac, propuso concentrarse en las necesidades del consumidor para mejorar su experiencia. “Ser centrado en el cliente, crear valor para que los clientes que exceden sus deseos, necesidades y anhelos”, apuntó.

En la experiencia de uso es fundamental que sea creíble, deseable, accesible, valiosa, útil, utilizable y encontrable, apuntó el rosarino Weitz sobre cómo se mueven en el metabuscador de viajes.

Esteban Lombardía, presidente de Terragene, habló de la importancia de la integración vertical en una empresa y mencionó que en la compañía que dirige se transformó en “la clave del negocio”. La firma rosarina que fabrica productos para el control, lavado y esterilización en hospitales y la industria cosmética hasta cuenta con un departamento de automatización que les permite fabricar sus propias máquinas.

“Hoy la fábrica tiene que ver con la producción exclusiva, a medida, se cambia el viejo paradigma de la producción en serie. La era digital transforma la producción”, subrayó Lombardía.

En rigor, señaló que los cambios serán más profundos cuando se consolide un cambio en el código genético y se pase de un lenguaje digital, en bits, a un lenguaje cuántico, en bibits, que permite un procesamiento de millones de veces más rápido que el actual. “En Argentina sólo el 5% de las empresas entendieron que la era digital llegó”.

En la actualidad, la división de Control de Infecciones de Terragene lidera la innovación de productos destinados al control de procesos de esterilización, lavado, limpieza y termo-desinfección para hospitales, centros odontológicos, industrias alimenticias, farmacéuticas, cosméticas y de dispositivos médicos, siendo una de las cinco empresas mundiales de ese rubro.

Con una fuerte mirada en el largo plazo, la compañía destina el 20% de sus colaboradores a la tarea de investigación para innovar. Así es como está desarrollando, para la industria del agro, una vacuna para cultivos y probióticos para ganado, entre otros proyectos. En el área de energías renovables, Terragene trabaja en el desarrollo de un recubrimiento para cristales, que permitirá transformarlos en paneles solares.