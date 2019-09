Proyectan una inflación de 55 por ciento este año y de 4,3 por ciento para agosto

En un contexto de fuerte inestabilidad financiera, que ayer se profundizó con una nueva caída de las reservas del Banco Central por casi u$s 1.000 millones, empeoraron las estimaciones sobre la inflación y la actividad económica de la Argentina.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), encuesta que elabora el Banco Central (BCRA) entre consultoras, entidades financieras y analistas extranjeros, difundido ayer, señala que este año la Argentina cerrará con un incremento de precios del 55 por ciento, 15 puntos más que lo previsto el mes pasado; la inflación de agosto llegará al 4,3 por ciento y el Producto Interno Bruto (PIB) registrará en 2019 una caída de 2,5 por ciento.

Pero además, el dato relevante de este REM es que no contempla el impacto que pueden tener las medidas de mayor control en el mercado de divisas anunciadas el domingo.

"Para el año 2019, los participantes del REM estiman la inflación nivel general en 55,0 por ciento ( 15 puntos porcentuales más con respecto del relevamiento previo) y en 57,6 por ciento la del componente núcleo ( 16,2 puntos porcentual frente a julio)", precisó esta tarde la entidad monetaria.

En tanto, para agosto, los analistas estimaron una inflación mensual de 4,3 por ciento, con un fuerte cambio de tendencia respecto al proceso de desinflación registrado entre los meses de mayo, junio y julio.

El número oficial de agosto lo dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el jueves 12 de septiembre.

La suba de 4,3 por ciento prevista por los especialistas para agosto supera incluso la variación promedio registrada a lo largo de los siete primeros meses del corriente año, de 3,3 por ciento mensual.

Para septiembre los participantes del REM proyectaron una tasa de inflación más elevada que la de agosto, de 5,8 por ciento mensual, tendencia que se cortaría a partir de octubre próximo, cuando se ubicaría en 4,3 por ciento, en noviembre sería del 3,5 por ciento y en diciembre del 3,1 por ciento.

En lo que respecta al nivel de actividad económica, los analistas que participaron del REM proyectaron una caída de 2,5 por ciento del PIB real, mientras que para 2020 estimaron una contracción de 1,1 por ciento.

Buscando dólares

Los datos del REM se difundieron en una jornada en la cual el dólar cerró casi estable a $58,49 en Buenos Aires por las ventas del Banco Central y de los bancos públicos. Mientras que en Rosario, la divisa se ubicó $59.

Ayer el Central abandonó las subastas e intervino en el spot con ventas directas para contener al dólar con u$s 995 millones. Además, también sumaron su artillería los bancos Provincia y Nación, en una rueda en la que el mercado puso a prueba, tras el feriado del lunes en Estados Unidos, el cepo parcial.

En ese marco, las reservas del BCRA finalizaron ayer en u$s 52.149 millones, según informó la entidad en su resumen diario de variables financieras. Esta caída, según argumentó, refleja parcialmente la decisión de flexibilizar la posición de los bancos en moneda extranjera (dólares) para que las sucursales tengan mayor liquidez para darle a los ahorristas de ser necesario, tal como indicó ayer en la comunicación "A" 6774 (ver aparte).

En el Banco Nación el dólar se mantuvo en $57 (en el canal electrónico se consiguió a $56,95), en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), cayó a $55,98. El volumen operado en el mercado de contado fue u$s 426 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En swaps cambiarios se pactaron u$s 65 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para hoy y el jueves. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 418 millones, 70 por ciento más que el lunes. Los plazos más cortos concentraron más de 60 por ciento de los negocios. Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,20 y $60,25.

En tanto, ayer los participantes del REM subieron sus proyecciones sobre la tasa de interés de política monetaria y para septiembre prevén un promedio de 80 por ciento, un nivel que quedó desactualizado ya que ayer la tasa de Leliq subió 45 puntos básicos y cerró a 85,732 por ciento.