Provincias renegocian sus deudas

Las provincias de Córdoba, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y Chubut son las primeras en iniciar procesos de reestructuración de deuda, tanto en pesos como en dólares, por un monto cercano a u$s 11.000 millones, mientras aguardan el final de la negociación que el gobierno nacional mantiene sobre sus bonos regidos bajo ley extranjera.

Buenos Aires busca reestructurar u$s 7.148 millones; Córdoba, u$s 1.930 millones; Chubut, u$s 700 millones; Mendoza, u$s 590 millones; y Río Negro, u$s 300 millones.

Según un estudio de la consultora Elypsis, el stock de deudas provinciales equivalía a fines de 2019 al 8% de la deuda pública nacional (u$s 28.098 millones), pero casi el 90% está nominado en dólares. Por eso, ante las sucesivas devaluaciones desde 2018, la deuda total pasó de representar el 31% al 52% de los ingresos provinciales entre 2015 y 2019. La carga de intereses del 1,5% a 5,1% del gasto primario en el mismo período.

“Todas las provincias que tienen deuda en el mercado internacional son susceptibles de una reestructuración”, dijo Cintia Defranceschi, directora de Finanzas Públicas de FIX, afiliada la calificadora Fitch Raitings.╠

El distrito bonaerense fue el primero en explorar una reestructuración. Finalmente, el 23 de abril, propuso un canje de toda su deuda en ley extranjera, por u$s 7.148 millones, casi el 70% de la deuda bruta provincial.

La siguió Córdoba que, el 3 de junio, recibió el aval legislativo para renegociar deudas por los u$s 1.930 millones colocados en cuatro bonos, tres de estos en dólares con una tasa de 7,12% anual. Mendoza propuso el bono Mendoza 2024, emitido en 2016 por u$s 500 millones.

Río Negro activó el período de gracia de 30 días por el vencimiento de un cupón de intereses por u$s 10,5 millones. Chubut pretende reestructurar el plan de pagos de dos bonos por u$s 700 millones entre 2023 y 2038.

La provincia de Santa Fe está muy lejos de ese escenario. La deuda consolidada asciende a unos $ 39 mil millones, aproximadamente 13% de sus recursos totales anuales y 2,15% del PBG.