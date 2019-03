Protesta con mucho ruido en Rosario

Un ensordecedor y continuo bocinazo marcó el tono de la nueva protesta que se realizó en Rosario contra los aumentos de tarifas. La concentración de gremios y organizaciones sociales y empresarias convocada en Oroño y Córdoba, atrajo la unánime adhesión de los automovilistas que desfilaban por el cruce de esas importantes arterias.

"Hace un año todavía se discutía sobre si pagábamos poco de energía, hoy la sociedad ve claramente que es víctima de un saqueo y que los tarifazos afectan transversalmente a todos los sectores: el pobre no come, el jubilado no puede comprar sus medicamentos y la clase media se quedó sin obra social y con menor calidad de vida", señaló Juan Milito, referente de la Multisectorial Rosario contra los tarifazos, organización que salió a la calle a pelear contra los aumentos desde abril de 2016.

A su lado, Guillermo Moretti, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y vicepresidente de la UIA, subrayó la importancia de haber plantado esa bandera. "Antes el 8 por ciento del ingreso se iba en el pago de tarifas, hoy el 25 por ciento, y con los aumentos que se vienen esto será insostenible", sentenció. Con un nivel de actividad que llega al 56 por ciento de la actividad instalada, la industria es uno de los sectores más golpeados por el modelo. Las perspectivas no son buenas. "No habrá consumo y el dólar está intratable, lo que queda en evidencia al analizar que para bajar un peso tuvieron que subir 15 puntos la tasa de interés", describió.

Edgardo Arrieta, secretario general del sindicato local de Dragado y Balizamiento, y referente de la Multisectorial 21 F, destacó la adhesión a la protesta. "El tarifazo es insostenible y esta es la expresión de que la gente ya se hartó, mientras que Macri vive en la isla de la fantasía como la que describió en su último discurso en el Congreso", dijo.

Peajes, cadetes, metalúrgicos, recolectores, fueron algunas de las expresiones gremiales presentes en el ruidazo.

Salario mínimo

El salario mínimo debería ser $ 40.614 para que un trabajador o trabajadora pueda atender su canasta de gastos. Así lo estimó la Junta Interna de ATE Indec en su último informe mensual. Según informó la CTA-A, la pérdida de poder adquisitivo entre enero de 2015 y enero de 2019 fue de $ 123.749.