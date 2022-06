Protesta por falta de gasoil: entidades del transporte de cargas cuestionan medidas de autoconvocados

Representantes del sector reclaman al gobierno que "garantice la libre circulación de los camiones por las rutas- Aseguran que los autoconvocados "no tienen representación institucional"

Las cuatro cámaras que representan al sector de transporte de cargas en el país difundieron un comunicado en el que destacaron que “ no hay paro de transporte ” y por lo tanto reclamaron “el respaldo de los tres poderes del Estado para garantizar la circulación ” de los vehículos de carga ante lo que consideran medidas de protestas de un sector que "no tiene ninguna representación institucional" .

Se trata de un documento al que suscribieron la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Faeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac).

camiones.jpg Camiones varados. Los vehículos de carga pesada que transportan cargas vienen sufriendo la escasez de gasoil paras poder cumplir con los recorridos en las rutas argentinas. Silvina Salinas

Esas entidades agregaron que la situación “aún es más complicada pues por más que en algunas zonas se haya liberado el tránsito, no se están cargando camiones en origen por el temor de los transportistas a no poder descargar luego en los puertos. Asimismo, siendo que no existe un paro de transporte sino una medida llevada a cabo por distintos grupos de transportistas sin ninguna representación institucional, solicitan a las autoridades competentes que brinden las garantías necesarias para los transportistas con el fin de evitar consecuencias fatales como lo ocurrido recientemente en la localidad de Daireaux”.

“Hoy los datos oficiales que surgen del sistema STOP muestran que casi el 80 % de los turnos otorgados por las terminales no fueron activados por los transportistas” dijo Martín Brindici, gerente general de la CPPC, lo que deja a las claras el bajísimo nivel de arribo de camiones a los puertos.

camiones en ruta 11.jpg Todavía hay algunos puntos en donde los camiones son retenidos por transportistas autoconvocados. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

“Desde ya que ninguna de las entidades cuestiona el planteo de fondo vinculado con la escasez de gasoil que afecta severamente la actividad del transporte y requiere de una solución inmediata, pero las consecuencias de los cortes se están agravando día a día y ello se traduce en números que son preocupantes para el país”, señalaron las empresas.

En otro párrafo del documento, las entidades manifestaron que “la medida genera, además, retrasos en los embarques comprometiendo la reputación del origen argentino ante el mundo, muchas veces cuestionada por medidas como estas. Cabe destacar también que la industria del biodiesel está en condiciones de abastecer al mercado interno y así contribuir a la solución del problema de origen, cuestión que fue informada oportunamente a la Secretaría de Energía”.

Las entidades firmantes solicitaron que “rápidamente se encauce el diálogo con las autoridades y que en una mesa de diálogo las partes involucradas puedan encontrar una solución que normalice lo antes posible la actividad. La Argentina no puede darse el lujo de frenar una de las pocas fuentes de ingreso de divisas genuinas que tiene”