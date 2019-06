El gobierno nacional prorrogará por tres años —hasta julio de 2022— la moratoria para que las mujeres que cumplan 60 años y no completaron sus aportes puedan jubilarse. Sin embargo, la posibilidad de acceso será más difícil porque las beneficiarias deberán acreditar más años de trabajo formal.

El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), Emilio Basavilbaso, anunció que se prorrogará el plazo para acogerse a la moratoria para las mujeres de entre 60 y 65 años que vencía el próximo 23 de julio y lo fundamentó en que la ley 27.260, sancionada en 2016, en el artículo 22, dejaba abierta la posibilidad de que pudiera ser prorrogada tres años.

Esta prórroga alcanza a las mujeres nacidas a partir de 1955 que tenían 18 años en 1973, que cuenten con entre 60 y 64 años al 23 de julio de 2022 y que no alcancen la cantidad de años de aportes previsionales requerida y que aportaron al menos cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2003.

A este grupo etario, al que como mínimo le faltarían aproximadamente unos 26 años de aportes jubilatorios, se le permite "comprar aportes" y pagarlos con cuotas mensuales de unos 475 pesos promedio a partir del momento en que se jubilan.

Críticas a la iniciativa

El anuncio recibió duras críticas de distintos especialistas del sector previsional, esencialmente porque amplía la cantidad de años de empleo formal que la mujer deberá acreditar para acceder al beneficio. Esto ocurre porque al tiempo que se extiende tres años la moratoria, no se prorroga la fecha de corte que actualmente está fijada en el año 2003, y que es hasta la cual se pueden incorporar aportes.

"Hoy una mujer para acogerse a la moratoria necesita haber trabajado cuatro años en la economía formal posteriores al año 2003. Si esta fecha no se corre, el año que viene va a necesitar cinco, luego seis y finalmente siete hasta 2022 cuando finaliza la prórroga", detalló el especialista en temas previsionales, Miguel Fernández Pastor, para quien "prorrogar la moratoria y no hacer lo mismo con la fecha de corte es una burla a las mujeres y al sistema de seguridad social" y "no va a tener ningún beneficio", agregó.

La diputada de l FpV, Luana Volnovich, hizo la misma advertencia. "Las mujeres deberán acreditar cada vez más años de trabajo formal para poder jubilarse a través de la moratoria. Actualmente necesitan 4 años de trabajo formal y en 3 años van a necesitar acreditar 7 años. Es decir, las amas de casa ya no podrán jubilarse", argumentó la legisladora.

Sucede que actualmente, una mujer de 60 años de edad, nacida en 1959, ingresa al mercado laboral a los 18 años en 1977.

A partir de allí, y hasta 2003, que es la fecha de corte que rige actualmente y que el gobierno sostuvo en la nueva ampliación de moratoria, puede sumar aportes. Es decir que esa mujer tiene la posibilidad de comprar 26 años y deberá tener otros 4 años más en el mercado formal para lograr cubrir el requisito jubilatorio de 30 años de aportes.

Con la extensión del plazo de moratoria, pero manteniendo fija la fecha de corte, esa mujer tendrá menos posibilidad de comprar aportes y, por tanto, deberá sumar más años en el mercado formal. De ese modo se suman exigencias a un sector que ya presenta mucha vulnerabilidad.

La moratoria originalmente vencía el 18 de septiembre de 2016 pero fue prorrogada hasta este año. Ahora se suma esta nueva prórroga por tres años.

En mayo de este año, y a instancias del legislador Ariel Rauschenberger (PJ-La Pampa) se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para prorrogar la moratoria previsional. Ante la posibilidad de que la iniciativa fuera tratada en los próximos días, el gobierno anunció esta prórroga, lo que fue visto por quienes la cuestionaron como una forma de esmerilar el beneficio.

Con las moratorias previsionales que se implementaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner se jubilaron 3,5 millones de hombres y mujeres, de los cuales 2,5 millones fueron mujeres.

Para ingresar en este plan, la Ansés hace previamente una evaluación socioeconómica: si no se cumplen con las condiciones allí previstas, que tienen que ver con niveles de ingresos, patrimonio, gastos y consumos, la prestación no se otorga.

El comunicado emitido ayer por la Ansés señala que si se verifica la situación social planteada en esa evaluación, la interesada podrá adherirse al plan declarando deudas por períodos "comprendidos entre los 18 años de edad de la titular y el 31 de diciembre de 2003.

Este plan prevé planes de pago de hasta 60 cuotas, cuyo monto se va actualizando según el índice de movilidad de los haberes.

En las últimas semanas, ante el inminente vencimiento, la Ansés registró una saturación en sus turnos. "Que se prorrogue por tres años debería llevar alivio a la gente", dijeron en el organismo.

Incluidas. Más de 2,5 millones de mujeres accedieron a la jubilación desde la moratoria de 2003.

Un grupo más afectado por informalidad y desocupación

En un contexto en el cual la discusión sobre el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que mayoritariamente está a cargo de las mujeres, la letra fina de una moratoria que involucre a este universo de trabajadoras no es un dato menor. Según datos oficiales, en el país solo el 14 por ciento de las mujeres logra jubilarse con los años de aportes completos, el resto no llega a completarlos o directamente no los tiene. Una de las causas es el trabajo informal, que afecta a los trabajadores argentinos pero que además discrimina por género.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que hay un 34 por ciento de trabajo no registrado, del cual el 37 por ciento son mujeres.

Por otro lado, mientras la desocupación en el Gran Rosario alcanzó al 11,7 por ciento de la población activa en el primer trimestre del año, el desempleo alcanza al 12,8 por ciento de las mujeres.