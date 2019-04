Productos a medida para pasar la tormenta

Curiosidades de feria, que siempre las hay. Dos empresas se presentaron en Fiar con nuevos productos acordes a la época: pequeñas máquinas para elaboración de pastas cuyos principales compradores son despedidos que pudieron acceder a alguna indemnización y que deciden incursionar en el rubro como medio de subsistencia, y un chango de compras que sí se puede llenar, pero por sus mínimas dimensiones.

Además de lanzar una mezcladora completamente de acero inoxidable acorde a las exigencias de higiene que se impone a las fábricas de pastas, Rinaudo e Hijos promocionó en la muestra de la industria alimenticia su producto más vendido: "máquinas chicas, por la situación del país", sintetizó Lucas Rinaudo, encargado de la parte administrativa, tercera generación de la familia propietaria. "Esto es un reflejo de la crisis: mucha gente que quiere invertir en esto para probar en el rubro. También se da el caso de panaderías que necesitan anexar productos porque con lo que hacen no les alcanza", añadió.

La empresa "apoya a los emprendedores en su crecimiento y les va tomando la línea mini en forma de pago para comprar otras más grandes. Pero les cuesta, quieren invertir, apuestan, y por eso piden financiación, descuentos y nosotros somos una empresa chica. Damos facilidades dentro del margen de lo que se pueda, pero de palabra, con cheques, un pequeño recargo y una entrega previa. Sin tarjetas".

El 50% de la facturación de Rinaudo corresponde al mercado externo. "Estamos vendiendo a países limítrofes, especialmente a Paraguay, Chile, Colombia, y norte de Estados Unidos. Se disparó el dólar y vienen a comprar acá. No obstante, es complicado transitar esta crisis. A fijes de 2018 no redujimos personal, pero sí tuvimos que eliminar las horas extra de trabajo y hacer recortes en materiales y gastos de la fábrica", concluyó el empresario.

Industrias Mengarelli, dedicada a la fabricación de estanterías y racks, mostró en Fiar su nueva línea de entrepisos, otra de estantería reforzada, sin tornillos, que se desarma y se compacta en una pequeña caja y una góndola para frutería y verdulería. Pero el producto estrella y que está teniendo adhesión en los súper es un pequeño carrito de compras, "ideal para estos tiempos en los que es difícil llenar el chango", dijo Matías Piseri, gerente administrativo de la empresa.

"Este año se nos presenta en baja como en todos lados. Por suerte tenemos trabajo, pero la expectativa siempre está en captar algún nuevo cliente, algún distribuidor. Tratamos de pegarle para adelante", remarcó. Con la exportación "no estamos tan entusiasmados porque el rubro nuestro que es equipamiento metálico, de exhibición, es más de mercado interno y en el externo es muy difícil competir", añadió.

Piseri explicó que entre altas y bajas propias del rubro, este verano fue "muy duro, con un doble esfuerzo. Hubo muchos costos fijos, vacaciones no programadas para el personal, que no se suspendió, pero estuvimos al borde. Se hizo mucho esfuerzo para bajar costos, conseguir proveedores nuevos, y al mismo tiempo hubo que financiar a clientes con espalda propia, lo cual no es bueno, pero no queda otra", consideró.

"La competencia de siempre hoy es mayor, porque se desvanece la fidelidad de los clientes que ahora buscan precio, plazos, formas de pago y ya a nadie le interesa la calidad, que es nuestra mayor característica. Lamentablemente en este momento, ello pasa a un lado", remató.