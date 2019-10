Procesan a ex funcionario macrista que manejaba el FGS

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Luis María Blaquier, ex titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) durante el primer tramo de Mauricio Macri, por presuntas negociaciones incompatibles con su función. Además le trabó un embargo por $ 12 millones.

El ex funcionario macrista fue procesado en una causa por supuestas irregularidades cometidas en 2016, cuando se suscribieron Obligaciones Negociables (ON) de las empresas Arcor y Cablevisión, con fondos de la Ansés.

Blaquier estuvo vinculado con ambas firmas hasta diciembre de 2015. En una de ellas, Cablevisión, un hermano suyo ocupó su lugar.

El ex funcionario quedó imputado por no informar de su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de esas decisiones, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Para los investigadores, Blaquier habría puesto en evidencia un particular interés por beneficiar a estas empresas dado que, por ejemplo, las prefirió por sobre otras que según la investigación ofrecían mejor tasa de interés.

Bono electoral

Por otra parte, la jueza María Servini de Cubría suspendió el pago del bono de $ 5.000 a desocupados que había sido dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo, sospechado de ser utilizado como prebenda electoralista.

□Los planes, unos 114 mil, iban a beneficiarios de distintos distritos electores, “registrados” incluso antes de que se anunciara el programa en cuestión.

El ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, intentó explicar que el programa estaba vigente “desde hace años” pero que se había logrado tras la votación de la ley de emergencia alimentaria, una reasignación de partidas.