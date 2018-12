Presupuesto, tributos, ART y educación, a extraordinarias

Los proyectos de ley de presupuesto 2019 y el mensaje de reformas tributarias (ambos con media sanción del Senado) y el proyecto de ley de educación, que ya obtuvo aprobación en la Cámara baja, son los puntos salientes —de un total de 34 iniciativas— del mensaje de convocatoria a sesiones extraordinarias en la Legislatura provincial que firmó ayer el gobernador Miguel Lifschitz.

El anuncio corrió por cuenta de los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, quien también adelantó que los agentes estatales de la provincia percibirán el medio aguinaldo el jueves 20 de diciembre y, al día siguiente, se hará lo propio con los jubilados.

Además de 17 decretos del Ejecutivo remitidos para su homologación, el mensaje enviado anoche a las dos Cámaras incluye una autorización para transformar el Ente Autárquico Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas en sociedad del Estado, la ratificación de un convenio bilateral entre la provincia y la Ansés para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, el juicio por jurados en la provincia, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial y la adhesión a la ley nacional sobre riesgos del trabajo (ART), con una reglamentación adecuada a la legislación santafesina.

También se incluyeron en el decreto el impuesto a las cerealeras para paliar el déficit en el transporte público derivado de los recortes en el orden nacional y la habitual autorización al gobernador para ausentarse del país cuando razones de gestión lo aconsejen durante 2019.

"Al decreto lo venimos trabajando desde el 30 de noviembre pasado, cuando se cerró el período ordinario de sesiones", precisó Farías. Y consignó: "Puede estar sujeto a ampliaciones y contiene importantes de temas que se decidieron incorporar, pero que no se agota allí. El gobernador puede seguir incorporando temas durante el período extraordinario y los que hemos enviado hoy (por ayer) son los que tienen mayor consenso para su tratamiento".

Acerca del proyecto de ley de paridad de género, que no fue incluido en el temario, Farías se sinceró: "No vemos que haya voluntad de tratamiento, dependerá de lo que resuelvan las Cámaras el año próximo".

El titular de la cartera política anunció también las transferencias, "entre el viernes y el lunes próximos, de la totalidad de los recursos presentados por los municipios y comunas en concepto del Fondo de Obras Menores", por un monto aproximado de 400 millones de pesos, y enfatizó que todavía no hay definiciones respecto del cronograma electoral, que será difundido "en los próximos días" (ver aparte).

Objeciones

Por su parte, la diputada provincial Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) cuestionó la decisión de la Casa Gris de no enviar la ley de paridad para ser tratada en el período extraordinario de sesiones de la Legislatura.

"El jueves es la última sesión del año del Senado, que tiene en su tratamiento la media sanción de la paridad votada en Diputados hace varios meses. A pesar de que el movimiento de mujeres insistió fuertemente en que la Cámara alta para que avance esa iniciativa, el período ordinario terminó sin que se abra el debate", precisó.

En ese sentido, Augsburger sentenció: "Esperábamos que el gobernador enviara el proyecto a extraordinarias, pero eso tampoco ocurrió. Creemos que es una decisión política de no enviarla, porque evidentemente consideran que la paridad no es una prioridad".

Precandidatos y calendario

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró ayer que en el Frente Progresista (FPCyS) "no hay otro candidato (a jefe de la Casa Gris) en carrera que no sea Antonio Bonfatti". Sin embargo, en declaraciones a LT9, el socialista no desestimó "más de una propuesta" a diputado provincial. Acerca del decreto de las fechas electorales para 2019, Lifschitz sostuvo: "Estamos en los plazos de acuerdo a lo que fija la legislación. No habrá ninguna sorpresa y en los próximos días publicaremos el calendario" de los comicios.