Presentaron la denuncia penal contra BLD

Las primeras doce denuncias penales contra la agrofinanciera BLD se presentaron ayer finalmente en la Fiscalía de Fragancia de Rosario. Fueron realizadas por empresarios agropecuarios de San Jorge, que acusan a los directivos de la firma de administración fraudulenta.

Los empresarios son representados por el abogado Eduardo Cerino, quien anticipó que podría haber más productores damnificados que se sumen a estas presentaciones en los próximos días. De hecho, trascendió ayer que, a través de otros abogados, ingresarían en cuestión de horas nuevas denuncias de productores de Cañada de Gómez y otros puntos de la provincia. La presentación incluiría, posiblemente, un pedido de detención de los directivos de la compañía.

BLD entró en default a fines de septiembre, al no poder afrontar compromisos relacionados con el grano que compraba a los productores bajo la modalidad de operaciones a fijar. Del otro lado, también enfrenta reclamos de exportadores por no entregar mercadería ya pagada. La crisis, que involucra un monto no menor a u$s 100 millones provocó un efecto dominó en toda la región productora pampeana y su impacto en la economía real de esas agrociudades es uno de los mayores que se recuerda luego de la caída de grandes bancos cooperativos en los 90.

La firma, que operaba bajo la polémica modalidad de correacopio, vinculando negocios granarios con financieros, ofreció a sus acreedores capitalizar sus acreencias. Pero hay empresarios del agro que consideran que sólo se trata de maniobras para ganar tiempo. Es el caso de los productores de San Jorge que presentaron ayer las denuncias.

Su representante legal, Eduardo Cerino, explicó que los productores “se encontraron de la noche a la mañana con que le caían los cheques otorgados por BLD, que quisieron fijar precio para vender el cereal que tenían acopiado en BLD y el cereal no estaba y no les tomaban ninguna de las operaciones”.

“El productor combinaba con BLD, les mandaba el camión con maíz o soja; la empresa hacía un contrato en el que intervenía la Bolsa de Comercio con un sello que le ponía en el contrato y los productores dejaban el cereal en acopio y disponían la venta el día que quisieran”, agregó.

□Indicó que ese mecanismo “funcionó bien durante muchos años porque la empresa siempre cumplió”, pero aclaró que todo cambió el miércoles o jueves de la semana anterior. “Los productores se encontraron con que BLD no cumplía con las obligaciones, los citaron a una reunión y les ofrecieron un acuerdo preventivo extraconcursal”, dijo.

Y agregó: “Se enteraron allí que hay un aumento de capital del orden de 7 mil millones de pesos, que si se multiplica por el valor del dólar, estaríamos en más de cien millones de dólares; ese sería el pasivo que la empresa pretende blanquear en su favor”.

El abogado denuncio “maniobras fraudulentas, de venta de cantidades de soja muy importantes, que demuestran que BLD tenía la soja y se la estaban desprendiendo”. A su juicio, se trata de “un intento de vaciamiento”, ya que “un día sobre finales de septiembre se vaciaron todas las cuentas de la entidad y los saldos que había en los bancos desaparecieron”.

Frente a la hecatombe en la cadena de pagos que generó la crisis de BLD, en los pueblos de la zona escaló la tensión. La crisis en la economía real comenzó a expandirse como una mancha sin límites.

“Esto es un crac como nunca se vivió en la Bolsa de Rosario”, manifestó un operador financiero local. Por caso, en Marcos Juárez más de 400 ahorristas son damnificados, muchos del sector agropecuario y también de otros rubros.

Entre ellos se destaca una de las farmacias más grandes de la ciudad cordobesa. En otras localidades, las estaciones de servicio que le financiaban al productor el gasoil también están en serios problemas porque se cortó la cadena de pagos.