Prendas a medida y una conexión más fuerte con las clientas

El diseño de indumentaria femenina pisa fuerte en Rosario. La ciudad supo convertirse en una usina de emprendedores del mundo de la moda y convertir proyectos en reconocidas empresas en la región y en todo el país. Reptilia quiere recorrer ese camino y su creadora, Malena Rinaudo, apuesta a diferenciarse con prendas a medida y también creando un fuerte lazo con sus clientas.

Reptilia fue uno de los proyectos ganadores de la competencia de planes de negocios que lleva adelante la Municipalidad de Rosario junto a otras instituciones del ecosistema emprendedor rosarino. Durante 2017 la joven emprendedora sumó conocimiento sobre finanzas, marketing, leyes, costos y terminó de definir para dónde ir con su propuesta.

"Me vino bárbaro el plan de negocios. Venía con tres años del formato negocio que fue como empecé pero nunca había hecho un plan de negocios y me daba cuenta que necesitaba una estructura de planificación para seguir creciendo con mi proyecto", apuntó Rinaudo.

Reptilia comenzó en 2014 con un local de venta al público en España al 600. "Compraba ropa de diseñadores locales y de Buenos Aires y revendía. Así empezó todo, estudié comunicación social y relaciones públicas y siempre trabajé en tiendas pero no venía de la rama del diseño. A raíz de lo que había estudiado sabía que el foco lo quería poner en la atención con las clientas, en la gestión con el público. Fui haciendo una buena clientela que participaba de lo que le proponía y fui creciendo. De a poco, por pedido de la clientas, empecé a hacer algunas prendas", recordó la emprendedora.

Los primeros diseños propios de Reptilia fueron unas capitas para la época de fiestas, unos kimonos "para las chicas que se llevaban un vestido y querían algo arriba".

"Me fue bien y al siguiente año decidí hacer una pequeña colección de vestidos de fiesta, con telas bien elaboradas. Hicimos una producción de fotos que fue la primera bien profesional con maquilladora, modelo, fotógrafo y fue un éxito. Se llenó el negocio y a la vez las clientas me decían queremos que hagas diseño", indicó Rinaudo.

Comenzar con la producción propia de indumentaria llevó a Reptilia por nuevos horizontes. "Al año siguiente se me vencía el contrato de alquiler y yo venía en un proceso distinto, había empezado súper feliz con el proyecto tienda y en el medio fui descubriendo toda esta habilidad de producción y un nuevo modelo de negocio y no tenía el tiempo para todo entonces tomé la decisión, que fue difícil, y me animé al desafío de cambiar el modelo de negocio. Vendí el formato tienda, pero no el nombre y durante el invierno pasado me dediqué a formarme en marketing, comunicación, diseño, nuevos canales de ventas", resaltó sobre el presente de Reptilia, la marca que ya tiene casi lista su registración.

Este nuevo camino "de hacer la ropa que es un súper desafío" se complementa con lo que más le gusta a Rinaudo que es la gestión de la marca. "La comunicación con las clientas, estar atentas a lo que quieren, preguntarles los colores que les gusta. Es una retroalimentación constante y uso mucho las redes para eso", precisó la emprendedora que viene de una familia con años de experiencia en comercio y por eso mamó desde siempre los secretos de la atención al público.

Tras una "invernación" en 2017 para capacitarse y construir una nueva imagen de Reptilia, gracias a la competencia de planes de negocios donde Rinaudo pudo incorporar temas nuevos y vincularse con otros emprendedores de diferentes rubros, el 2018 llegó con una colección cien por ciento propia.

"Eso fue un gran cambio. Además pasé de estar trabajando yo sola y una chica que me ayudaba en el negocio a un equipo de 6 o 7 personas entre diseñadora gráfica, taller, costureras, el que corta, un amigo que me ayuda en marketing. El equipo se agrandó muchísimo. Y también cree el formato de showroom, que se usa mucho ahora y permite no estar lejos de mis clientas, las viejas y muchas nuevas que pensé que no llegarían tan rápido pero la gestión por Facebook e Instagram, en las redes da resultado", resaltó.

Las redes sociales son hoy el gran aliado de muchos emprendedores, internet es el canal de venta que les permite crecer y expandirse. Es por eso que Reptilia está preparando su página web para vender a todo el país y también a comercios, algo que ya está haciendo pero con pocas tiendas de Rosario y la idea es ampliar los negocios. Rinaudo también contó que este año seguirá avanzando en el descubrimiento del propio estilo y en las técnicas para producir los vestidos. No obstante, aclaró que "por muy buena red que se maneje se cae todo si las clientas van al showroom y no está abierto o se miente en el precio".

El crecimiento de Reptilia tiene mucho que ver con la atención a las clientas. "La diferencia está en la atención y en la propuesta de valor para la clienta, incluso antes de que decidió venir. La misión de la marca es como dice el nombre, Reptilia, esa posibilidad que tiene la mujer de cambiar de piel como los reptiles. La moda es versátil, te podés poner lo mismo para ir a trabajar que para la noche, eso se sabe, está en la cultura, en la moda. Reptilia ofrecer herramientas y contenidos para que las mujeres puedan reinterpretar eso y lograr potenciar su estilo personal", detalló la emprendedora.

Rinaudo aseguró: "Todas sabemos que nos gusta, más o menos, pero no todas tenemos las herramientas o sabemos los detalles. No es solamente la ropa que me pongo, es un color, la actitud".

En ese sentido, la titular de la marca de ropa rosarina dijo que: "Reptilia es vestí tu aptitud, si vos tenés una aptitud nosotros tenemos prendas que te ayuden a mostrarla, porque no hace falta que te disfraces ni quieras ser una cosa que no sos".

Contenido: la clave para la vinculación

La vinculación on line es tan fundamental en Reptilia como confeccionar prendas de calidad. "Es muy importante ofrecer contenido que le sirva a la clienta, sobre cómo estar cómoda, cómo armar la valija para irse de vacaciones. Si bien es contenido que se puede encontrar por internet la idea es que nuestras clientas lo encuentren en Reptilia", puntualizó Malena Rinaudo. Otro punto fuerte son los talles. "Ahora no solo tenemos talles más grandes, sino que tengo clientas muy chiquititas y tienen problemas así que largamos una curva de talles más amplia", precisó quien sostiene que el mundo moda en Rosario "es explosivo" y está lleno de oportunidades.