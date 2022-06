Precios: rechazan dichos de Federico Braun, dueño de La Anónima

Massa afirmó que “ese tipo de personajes que alguna vez quisieron burlarse de dirigentes como yo, señalándonos con sobrenombres, lo que demuestran es que en realidad los ventajeros, los oportunistas, sobre todo los que tienen poca o ninguna sensibilidad social con lo que pasa en Argentina, son ellos”.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo dijo que “las declaraciones de Braun pegaron muy mal. No se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias, con la remarcación y con el precio de los alimentos”, dijo.

Desde el sector privado, el dirigente industrial José Urtubey criticó la “insensibilidad” en las expresiones de Braun y remarcó: “No me causa gracia, no me representa y creo que hay una insensibilidad en esas expresiones sobre lo que está pasando en la Argentina, en una realidad muy dura donde los índices de pobreza son elevadísimos”.

Por su parte, el director del Banco Central (BCRA), Agustín Dattellis, dijo que “da vergüenza, es siniestro ver cómo un grupo de empresarios poderosos se ríen de la remarcación de precios”. Sostuvo que “hay una desaceleración en los registros mensuales” de inflación, pero advirtió que “estamos con registros de inflación altos”.

El secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Ángel Borello, calificó a Braun como “un miserable exponente de la rancia oligarquía, que siempre ha despreciado a los trabajadores y a los pobres, y ha acumulado ganancias en base a nuestro hambre”.

Desde la consultora Equilibra, el economista y dirigente político Diego Bossio dijo que “creer que la inflación son sólo 20 vivos subiendo los precios es un error” y advirtió que “la evidencia muestra que es posible crecer con inflaciones moderadas de hasta 25-30% anual. El problema, es que no hay experiencias de crecimiento sostenido cuando la inflación supera dicho umbral”.

Fuentes del sector supermercadista señalaron que “los traslados a precios ni siquiera alcanzan a los aumentos que nos manda la industria” y observaron que “un súper grande tiene unos 10.000 productos a la venta y en un momento de inflación como éste, seguramente todos los días cambia algún precio, esa es una realidad, lamentable”.