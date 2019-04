Precios Cuidados: una sombra del programa lanzado en 2014

Con cada renovación, el programa Precios Cuidados va perdiendo su sentido original. Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que afirmó que la canasta de productos redujo recurrentemente la variedad.

"Con el correr del tiempo, la canasta del Precios Cuidados se transformó en un listado de precios baratos sin atender al criterio inicial. En efecto, la proporción de alimentos y bebidas se redujo en los recurrentes acuerdos, llegando a 2019 en niveles inferiores a los del acuerdo 2016", indicaron desde Cepa.

Una de las características adicionales de las renovaciones ha sido la salida de productos y el reemplazo por otros: la lista de enero de 2019 incluía 8,9 por ciento de productos que continuaron desde 2016. En el Cepa consideraron que el reemplazo de productos tiene un efecto concreto: cuando salen del programa aumentan sensiblemente de precio. Y cuando reingresan, lo hacen con los aumentos incorporados.

Por otra parte, en el informe se advierte que las empresas suelen utilizar diversos mecanismos para evadir el acuerdo de precios: la ausencia de productos en las góndolas, la falta o poca visibilidad de la cartelería, y la presentación de productos similares que no son parte del programa a precios superiores. En este último caso, el producto suele presentar alguna "característica" particular que lo diferencia del producto acordado y que es difícil de percibir por el consumidor.

Augusto Costa, el ex secretario de Comercio Interior que creó Precios Cuidados, advirtió que esta versión del acuerdo de precios "está destinada a fracasar" porque " no se incluyen los productos más representativos, no se controla el abastecimiento y los precios varían sin ningún tipo de criterio razonable". En definitiva, dijo, "es un llamado al desabastecimiento".

Costa asumió como secretario de Comercio Interior en 2014, como parte del equipo de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Bajo su gestión, el programa que se creó como una forma de establecer precios de referencia, llegó a representar el 14 por ciento de la facturación de las categorías de consumo masivo, de acuerdo a la consultora Nielsen. El plan se convirtió en una marca en sí misma y, según Kantar World Panel, "de diez marcas líderes que aumentaron sus ventas, seis tenían productos en el programa".

Consultado sobre las principales diferencias entre este plan de Macri y el ideado por el gobierno kirchnerista, Costa manifestó: "Lo primero que hay que aclarar que este anuncio continúa desvirtuando lo que fue originalmente Precios Cuidados que era un programa integral para combatir a la inflación. En cambio, lo que acaba de anunciar el gobierno es una canasta de productos de oferta, con precios muy alejados del resto,".

Recordó, además, que el gobierno actual siempre criticó estas medidas. "Esto se repite en otros campos, ahora también anunciaron que van a absorber los aumentos en la electricidad", dijo.

El ex funcionario recordó que cuando lanzó el plan, el gobierno nacional se preocupaba por "controlar y sancionar a las empresas y los supermercados" para que asegurar el cumplimiento de los acuerdos. "Acá la verdad es que no vemos una voluntad ni de control ni de sanción", dijo. Señaló que bajo su administración el cumplimiento de los acuerdos era mayor al 70 por ciento, con un nivel de faltantes en línea con el resto de los productos que venden un supermercado.

Ahora, "en el mejor de los casos se trata de medidas cosméticas", dijo. Y puso el caso de la carne: "Se anunció que se van a vender 120.000 kilos semanales de asado, vacío y matambre a 149 pesos; ese volumen no llega al 1 por ciento del mercado", dijo.

