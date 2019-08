El Ministerio de Producción y Trabajo postergó hasta el viernes 30 de este mes el encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, previsto para este jueves, para "planificar mejor la agenda de temas junto a las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda", indicó ayer esa cartera en un comunicado.

"La reunión del organismo tripartito (Gobierno, sindicatos y empresarios) se realizará el 30 de agosto en procura de avanzar junto a los representantes de los trabajadores y de los empleadores en un nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil y de las prestaciones por desempleo", puntualizó la cartera que conduce Dante Sica.

Según informó la dependencia estatal, la designación del viernes 30 como fecha permitirá "una mayor planificación del trabajo junto a las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda para avanzar en la implementación de lo resuelto con sus participantes".

"Vamos a volver a aumentar el salario mínimo, por segunda vez en el año", había dicho el presidente Mauricio Macri el martes pasado en un mensaje que dio a conocer luego de la derrota en las Paso, del domingo 11. Aunque no estimó cuál sería el aumento dijo que "beneficiará a unos 2 millones de trabajadores". La suba del salario mínimo, vital y móvil beneficia a unos 500.000 trabajadores en relación de dependencia y, principalmente, a los empleados no registrados, que no tienen convenios laborales y paritarias.

Tras la reciente devaluación, se estima que el salario mínimo tiene un desfasaje de hasta 50 por ciento frente a la inflación oficial y el tipo de cambio.

Marchas y movilizaciones

Agrupaciones de izquierda y del denominado "sindicalismo combativo" anunciaron ayer que el jueves se movilizarán "contra el ajuste que están sufriendo las mayorías populares".

En Rosario, la jornada comenzará con una movilización a las 17.30 que partirá de la la plaza Sarmiento para marchar hacia la sede local de la gobernación, donde se realizará un acto.

Allí los manifestantes exigirán un paro general activo de 36 horas y plantearán medidas de emergencia en defensa del salario y el empleo, "para que la crisis la paguen los que la generaron".

Octavio Crivaro dirigente del PTS en el Frente de Izquierda-Unidad señaló que "la devaluación afecta directamente al pueblo trabajador pulverizando aún más los salarios.

"Se trata de una jornada nacional que también haremos en Santa Fe, donde nos sobran los motivos. General Motors volvió a anunciar suspensiones del conjunto de los trabajadores, los despedidos de Electrolux siguen luchando por su reinstalación, los y las docentes están exigiendo la reapertura de paritarias. La devaluación que impusieron los mercados fue apoyada por el gobierno de Mauricio Macri y avalada también el candidato Alberto Fernández que apoyó un dólar a $60. Solo la izquierda cuestionó que esto se trata de un duro ataque al trabajo y al salario. Nosotros decimos que la crisis la paguen el FMI y los grandes empresarios que son los que la generaron", dijo el dirigente del Frente de Izquierda.

En Buenos Aires, marcha también será el jueves y comenzará a las 15 en el Obelisco porteño para luego trasladarse hacia la Plaza de Mayo.

Claudio Dellecarbonara, dirigente del sindicato de los trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires e integrante del Frente de Izquierda-Unidad, consideró que "la devaluación afecta directamente al pueblo trabajador y pulveriza los salarios".

Con lo cual "frente a este panorama, el sindicalismo combativo y la izquierda movilizamos y vamos a exigirles a la CGT y la CTA un paro activo de 36 horas para que la crisis no la paguen los trabajadores", remarcó el dirigente.

En ese sentido, el gremialista adelantó que en la marcha se plantearán "medidas de emergencia como un aumento inmediato de salarios y jubilaciones y la anulación de los tarifazos".

El programa de la movilización incluye insistir con "la pelea por la nacionalización de la banca para evitar la fuga de capitales, así como el no al pago de la deuda fraudulenta".