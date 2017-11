Por la suba de tasas, el precio del dólar cedió

El dólar perdió ayer nueve centavos y cotizó a $ 17,83 en la city porteña, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidiera el día anterior subir la tasa de referencia a 28,75%.

Operadores señalaron que a lo largo de la jornada, la city porteña sintió el impacto de una nueva suba de tasas por parte del Banco Central, mecanismo mediante el que intenta contener la inflación.

El martes, el organismo que conduce Federico Sturzenegger decidió aumentar nuevamente su tasa de política monetaria a 28,75% para "minimizar el impacto de los próximos aumentos de precios regulados".

De ese modo, la entidad tratará de mantener bajo control las expectativas del mercado frente a las próximas subas en los servicios de luz y gas, programadas para fin de año.

Anteriormente, el 24 de octubre último, la autoridad monetaria había concretado otro incremento de un punto y medio.

En ese escenario, el economista Daniel Artana cuestionó el aumento de tasas en el centro del corredor de pases al advertir que esa medida "no es buena para la actividad económica" y argumentar que "incentiva a la gente a que consuma menos".

El analista financiero Salvador Di Stéfano explicó que el BCRA subió la tasa de interés con la intención de que las empresas no trasladen al precio los aumentos que se vienen de luz y gas. "Esto para las pymes es un golpe letal, vamos a un escenario recesivo", dijo, y aseguró que el Banco Central apuesta a una "gran recesión" en 2018.

Fin de tasa subsidiada

Recordó, asimismo, que a partir del año próximo se desobligará a las entidades a otorgar créditos a tasas subsidiadas, como es el caso de la línea de inversión productiva que fue creada en su momento por la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont.

¿Te gustó la nota?